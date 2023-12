¿Desilusión? Eduardo Méndez le cerró la puerta a fichaje estrella para Independiente Santa Fe

La expresión de los aficionados del Independiente Santa Fe comienza a cambiar, teniendo en cuenta que el conjunto cardenal ha comenzado a anunciar sus nuevos refuerzos para el 2024, lo cual podría tener como consecuencia una buena participación en el torneo apertura del fútbol colombiano.

Sin embargo, durante las últimas horas, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, entregó una noticia que no cayó muy bien dentro de los aficionados del cuadro bogotano, puesto que le cerró las puertas a uno de los jugadores que estaban sonando para reforzar la plantilla en el 2024, desatando un sinfín de comentarios entre los hinchas.

Presidente de Santa Fe descartó a Falque

En conversaciones con Antena 2 Radio, el presidente de Independiente Santa Fe afirmó que Iago Falque, jugador español, no llegaría a la escuadra cardenal para el 2024, puesto que todo parece indicar que Pablo Peirano, entrenador del club, no estaría de acuerdo con la llegada del exAmérica de Cali.

“El técnico (Pablo Peirano) me dio sus argumentos de por qué no lo tendría en cuenta. Iago (Falque) es un jugador muy importante en la parte ofensiva, pero necesita un equipo de ida y vuelta (…) y él no cumpliría esa tarea. También teníamos que pensar en la parte económica y al revisar la nómina el equipo quedaría con dos y tres jugadores por puesto para la Liga y la Copa”, aseguró el presidente.

Ante la contundente respuesta de Eduardo Méndez, quedan claros los rumores que se dieron a conocer en días anteriores, donde acercaban al jugador español al mundo cardenal, teniendo en cuenta que fue ofrecido por el empresario del deportista y era una posibilidad para que el delantero volviera a jugar en Colombia.

Jugadores que ha contratado Santa Fe para 2024

Este miércoles 27 diciembre, Independiente Santa Fe inició lo que es la pretemporada del equipo con miras a lo que será el torneo apertura del 2024. Entre las grandes novedades que tendrá el conjunto cardenal para el próximo torneo están: Daniel Torres, Andrés Mosquera Marmolejo, Marcelo Ortiz, Daniel Moreno, Elvis Perlaza, Juan Pablo Zuluaga, Erick Correa y Francisco Chaverra, quienes son las nuevas incorporaciones del equipo bogotano.

Se espera que Independiente Santa Fe incorpore a su nómina del 2024 a uno dos jugadores más, quienes estarían en negociaciones con la directiva del equipo bogotano.