Uefa convocó una "reunión extraordinaria" sobre crisis en Ucrania

La Confederación Europea de Fútbol, la UEFA, convocó una reunión extraordinaria el viernes para "evaluar la situación" relativa a la invasión de Ucrania por Rusia, lanzada este jueves, mientras que la final de la Liga de Campeones está prevista en San Petersburgo, anunció este jueves la UEFA.

Lea también: Minuto a minuto: Rusia lanza "operación militar" en Ucrania

La instancia europea del fútbol reunirá a su comité ejecutivo el viernes para "tomar todas las decisiones necesarias", anunció en un comunicado. La final de la Liga de Campeones, principal competición de clubes en Europa, está programada el 18 de mayo en San Petersburgo, en Rusia.

Esta reunión de urgencia se produce después de que el Primer ministro británico Boris Johnson declarase el martes que no había "ninguna oportunidad" de que Rusia pueda albergar competiciones de fútbol internacionales en las próximas semanas.

La final de la Liga de Campeones, principal competición de clubes en Europa, está programada el 28 de mayo en el Gazprom Arena de San Petersburgo, en Rusia, país que fue organizador del Mundial-2018.

La UEFA ya se vio obligada a relocalizar las dos últimas finales de la Liga de Campeones, en Lisboa en 2020 y después en Oporto en 2021, debido a la pandemia de covid-19 que impedía la disputa del partido en Estambul, como estaba previsto.

El conflicto entre Ucrania y Rusia ya ha tenido repercusiones en las competiciones europeas de fútbol; el miércoles por la noche, el delantero ucraniano del Benfica Roman Yaremchuk celebró un gol mostrando una camiseta con el escudo de Ucrania. "Quería apoyar a mi país. Reflexioné mucho al respecto", explicó al micrófono de CNN Portugal.

Further communication will be made after the meeting of the UEFA Executive Committee.