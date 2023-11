Declaraciones de Iván René Valenciano tras su accidente en Estados Unidos

Iván René Valenciano vuelve a estar en el foco de los medios de comunicación, luego de que se diera a conocer que este marte 31 de octubre, el exjugador de la Selección Colombia fue detenido por un fuerte accidente que sufrió en Estados Unidos, al parecer bajo los efectos del alcohol o sustancia psicoactiva.

Ante lo sucedido y para esclarecer su captura tras el accidente, Iván René Valenciano dio sus primeras impresiones sobre lo acontecido y dejó claro que no es cierto que haya recaído en el problema del alcohol, además, afirmó que en el vehículo no había botellas de trago u otro tipo de sustancia como lo han mencionado medios locales.

En conversación con Blu Radio, Iván René Valenciano explicó lo acontecido y de la razón por la que el examen de alcoholemia salió positivo, dejando claro que todo fue por unos tragos que se había tomado el día anterior en una reunión familiar, por lo que en la sangre todavía tenía indicios de alcohol.

“Salimos a comer con mi familia. El domingo normal. Me tomé unos tragos y el lunes salí de la casa y me estrellé. Fui a la corte y salí de eso (…) No llevaba botellas de trago en el carro. El nivel del grado de alcohol no se sabe. El Tribunal decide y salí con fianza. Tengo que presentarme en un sitio como prueba. Me suspendieron la licencia durante tres meses”, aseguró el exjugador de la Selección Colombia.

¿Iván René Valenciano tiene problemas con el alcohol?

Además, dejó claro que no tiene ningún problema con el alcohol, como se ha mencionado durante las últimas horas en Colombia, afirmando que sí dejó de tomar uno meses, pero que quería compartir con su familia unos tragos.

“No tengo problemas con el alcohol. Salí con mi familia y me tomé unos tragos. Eso es normal. Pasó el percance No estaba entrenando los niños, eso no tiene nada que ver. Tampoco iba para el entrenamiento con los niños (…) Dejé de tomar por un tiempo. Quería tomarme unos tragos, en su momento, pasar bien. Tomé esa decisión, pero no tiene por qué cambiar mi vida. Lo dejé durante un tiempo y sigo construyendo una vida”, agregó el exjugador del Junior de Barranquilla.

Detalles del accidente de Iván René Valenciano

Por último, Iván René Valenciano aseguró que no tiene conocimiento de las personas con quien tuvo el accidente, puesto que al momento de presentarse el choque llegó la Policía y lo separó de las personas.

“A uno lo separan en seguida. Pasó el percance y la policía estaba ahí al minuto. Me ponen a un lado. No conozco a las personas que tuvieron el accidente. El policía me dijo que me iban a llevar preso”, finalizó el Valenciano.

