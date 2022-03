Jackson Martínez: "Viví una vida de lujuria y pecado, rodeado de alcohol, cigarrillos y más"

La carrera de Jackson Martínez fue una montaña rusa. En un momento fue de los mejores delanteros de Europa, se lo peleaban los equipos grandes y de un momento para otro, se vino abajo todo.

Un lesión en un tobillo provocó que su carrera se fuera en picada. Rápidamente dejó de ser el goleador letal que supo ser y terminó siendo recurrente visitante de las salas de cirugía para tratar el problema que finalmente lo obligó a retirarse del fútbol.

Tras maravillar en Porto, Martínez se fue al Atlético de Madrid por una cifra récord, pero su rendimiento fue bastante discreto y en apenas seis meses, partió a la liga de China, que por ese entonces seguía reclutando estrellas de Europa para dar un salto de calidad.

Pero en ese 2015 fue cuando comenzó el calvario. En Guangzhou pasó más tiempo afuera que adentro de las canchas por cuenta de una lesión de tobillo mal tratada por parte del cuerpo médico del 'Atleti' y los dolores lo han perseguido desde entonces.

El delantero chocoano intentó resurgir volviendo a la Liga de Portugal, exactamente al Portimonense, y aunque de nuevo disfrutó de rachas goleadoras, los problemas de tobillo lo obligaron a retirarse del profesionalismo, quedándole la deuda pendiente de un último capítulo en Independiente Medellín, el equipo de sus amores.

Ahora, Jackson Martínez vive una nueva faceta en su vida. Desde hace meses y ya alejado del fútbol, empezó a incursionar en la música cristiana y ya cuenta con algunos sencillos. Incluso, desde jugador, 'Chachachá' mostró siempre ser un seguidor incondicional de Dios.

Jackson Martínez se confiesa

En diálogo con Noticias 1, Martínez contó desde cuándo tuvo su primer acercamiento a la religión cristiana de una manera tan ferviente y el por qué su decisión de dedicarse profesionalmente a seguir viviendo su fe, algo que tuvo que ver con problemas extradeportivos que comenzó a tener cuando era futbolista.

"Viví una vida hecha de lujuria y pecado, disfrutaba pecar porque lo veía como algo normal, como lo ve el resto del mundo. No verás a Dios como tu todo a menos que él sea lo único que te quede. Y por eso tomé la decisión de enfocarme en él. En mi caso fue cuando empecé a darme cuenta de que algunos de los amigos con los que iba a fiestas querían más. Me rodeaban de alcohol, cigarrillos y tantas cosas más", contó el mundialista en 2014 con la Selección Colombia.

Estas revelaciones de Jackson Martínez se unen a las que realizó la semana pasada en conversación con el Podcast Carrusel Americano, de la Caden SER de España, en la que contó algunos secretos del por qué la pasó mal en Atlético de Madrid, aunque afirmó que no sacará a la luz el problema mayor.

"Uno como jugador siempre quiere jugar más y no por creerse más que los compañeros. Yo llegué para ser el '9' del equipo y no tuve los minutos que me hubiera gustado. Uno está en una competencia y no todo entrenador tiene la misma visión que uno, yo sé que con partidos iba a responder, pero él está jugándose su puesto en cada partido y rota bastante. Tengo bonitos recuerdos de ahí. Lo que me molestó no lo he dicho porque pasó aparte de la cancha, ese fue el motivo de mi salida", aseguró.

Además, denunció haber sufrido de racismo cuando vivió en territorio ibérico, pero confirmó que esos episodios se presentaron fuera del ámbito deportivo.

"En España fui víctima de racismo. Fue en el aeropuerto. Solo Dios frenó ese momento. Agarré una gaveta donde uno pone las pertenencias y no había visto que un señor ya la había tomado, puse mis cosas ahí, giré, me iba a quitar los zapatos y él dice: 'Disculpa, yo ya tengo esa'. Yo iba a sacar mis cosas y el de seguridad le dijo: 'puedes compartirla' y él respondió: 'yo no comparto con negros'. Cuando él dijo eso mi primera reacción fue levantarme, ponerme frente a él y vi como una película en mi mente, si hubiese reaccionado habría ido preso. Me quedé callado porque sentía que si hablaba iba a explotar, evité hablar para que él no me respondiera", cerró.