¿Por qué en Colombia no se cuidan a los ídolos? James, una estrella en Brasil

Después de un par de meses en los que James Rodríguez no tuvo equipo tras su salida sorpresiva del Olympiacos de Grecia, el mediocampista colombiano firmó el pasado sábado con un gigante brasileño como lo es Sao Paulo y al día siguiente fue recibido como una auténtica estrella de rock en un aeropuerto completamente colmado de aficionados del elenco tricolor.

“No pensé que habría tanta gente en el aeropuerto. Fue bueno sentir ese apoyo, me gustó mucho, agradezco a todos los fans. Jugué en el Real Madrid, estoy acostumbrado a esta presión de un gran club, ¡me gusta un estadio lleno!”, fueron las palabras que entregó el cucuteño en su primera rueda de prensa vestido con los colores de Sao Paulo.

Estrella en Brasil

En un país en el que millones de aficionados al fútbol están acostumbrados a ver brillar grandes estrellas frecuentemente, para muchos fue una sorpresa ver el recibimiento que tuvo un colombiano como James, que no tenía equipo desde hace un par de meses.

Sin embargo, para otros no. James es una estrella mundial que ha vestido la camiseta de equipos enormes en el mundo como Real Madrid y Bayern Múnich, además, en los dos destacándose de gran manera y consiguiendo los trofeos más importantes a nivel de clubes en Europa.

Así fue recibido el ‘10’ de la Selección Colombia, que muchas veces es maltratado en su propio país, pero que en una Nación de donde han salido los mejores jugadores, cinco veces campeona del mundo, sí está siendo valorado como lo que es: una auténtica estrella de este deporte.

¿Maltratado en Colombia?

Pasa en el ciclismo cuando se ataca a Nairo Quintana, Rigoberto Urán o Egan Bernal por no ser protagonistas en carreras de primer nivel y pasa en el fútbol, donde fácilmente se olvidan las alegrías que nos han brindado extraordinarios jugadores como James Rodríguez.

Como alguna vez se preguntó James en una entrevista con Noticias RCN: “¿No sé por qué recibo tanto hate (odio) aquí en Colombia?”. La verdad es que su talento pareciera ser más valorado en otros países, incluso lejanamente más ganadores que la misma Colombia, que su propia Nación a la que le ha dado alegrías inmensas.

En NoticiasRCN.com hablamos con algunos reconocidos periodistas deportivos, quienes dieron su opinión respecto a la llegada de James y el posible maltrato que se le da en Colombia, pero que sí se le valora en otros países mucho más ganadores en este deporte.

“Para James es una buena posibilidad volver al fútbol sudamericano y a un torneo competitivo como lo es el brasileño. James se ha venido a menos en las dos últimas experiencias en el fútbol catarí y en el fútbol griego y creo que ahora en un equipo de la dimensión del Sao Paulo y en un torneo como el de Brasileirao tiene un escenario muy diferente como para poder retomar toda su buena experiencia como como futbolista y como jugador de primer nivel”, dijo Ricardo Henao, periodista del Canal RCN y de Win Sports.

Respecto al valor que se le ha dado a James en los últimos años en su propio país, Ricardo Henao aseguró que: “A James se le ha dado el valor de acuerdo a lo que ha sido también su trayectoria y sus momentos. James fue un jugador querido, reconocido por todos, casi que por unanimidad, mientras estuvo en un nivel top y mientras rindió a nivel top con las condiciones y capacidades que tenía. Cuando ya empezó a dar bandazos, mucha gente lo criticó porque no se entendía como jugador de semejante calidades, semejante condición, no las aprovechara para mantenerse en un fútbol de alto nivel.

“Por fuera reconocen en James toda su condición, en Brasil van a hacerlo, pero todo está supeditado a un gran rendimiento y a un gran comportamiento de James. Ahora se anuncia como un gran jugador del Sao Paulo, pero el respaldo que se le da ahora se va a condicionar de acuerdo al resultado, si es muy bueno, seguramente va a haber mucha más gente de acuerdo con su llegada, pero si no obviamente van a aparecer las críticas de la prensa en Brasil”, agregó.

Un fiel defensor de James Rodríguez en la prensa deportiva de Colombia es el relator del FPC Eduardo Luis, quien en varias oportunidades ha manifestado que el cucuteño por lejos es el mejor jugador en la historia de nuestro país. Por esto, el narrador invitó a los aficionados de la Selección a hacer una reflexión sobre cómo valoran al ‘10’ en otros países y acá no.

“Lo del recibimiento apoteósico con él y que en Colombia se le critica es muy normal y no digamos mentiras, es muy colombiano. Aquí somos especialistas en maltratar ídolos y la verdad, James Rodríguez es por datos e imágenes indiscutiblemente el mejor jugador de la historia de nuestro país”, manifestó inicialmente.

“Aquí se le discute, pero es un mensaje que nos queda a todos acá en Colombia. ¿Cómo puede ser que en el país del fútbol, que lo han ganado todo, que han estado verdaderas estrellas de este deporte, ven a James como una ‘megaestrella’ y como un súper refuerzo y aquí todavía se le critica y se le considera un jugador acabado, en su mensaje para todos y tenemos que reflexionar muchísimo al respecto”, agregó Eduardo Luis.

Regreso de James a Sudamérica

“Que vuelva a Sudamérica me parece muy importante que haya sido a un fútbol competitivo y a un club grande, porque Sao Paulo es uno de los equipos más grandes del continente y es respetado a nivel mundial. a locura que se ha visto es evidente. No pasa un gran momento el club, pero por eso lo llevan para intentar recuperar algo de su grandeza. Me parece algo muy importante que vuelva a Sudamérica, pero a un país importante y a un equipo grande”, añadió el reconocido relator.