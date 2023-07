¡James Rodríguez está de celebración!: así lo sorprendió su hija

James Rodríguez celebra este 12 de julio su cumpleaños número 32 y al ser uno de los jugadores colombianos más queridos en diferentes lugares del mundo, el cucuteño recibe miles de felicitaciones desde distintos países.

El goleador del Mundial de Brasil 2014 es considerado para muchos el mejor jugador en la historia del fútbol colombiano. A sus 32 años ha brillado con diferentes camisetas en Europa, entre las cuales se encuentran dos de las más grandes del mundo como lo son las del Real Madrid y el Bayern Múnich.

Desafortunadamente sus últimas temporadas en el fútbol no han sido las mejores y actualmente el ‘10’ de la Selección Colombia no pertenece a ningún equipo profesional. Sin embargo, este no es un tema que lo trasnoche, pues como se lo dijo a Noticias RCN en su última entrevista, él cree que tiene todavía mucho fútbol para dar en el viejo continente.

¡𝗙𝗲𝗹𝗶𝘇 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗲𝗮𝗻̃𝗼𝘀, 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀! 🥳



Saludamos a nuestro jugador en su día 🤙



¡Por muchos más, @jamesdrodriguez! pic.twitter.com/fbcB4lyydp — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 12, 2023

Cumpleaños de James Rodríguez

James celebra este miércoles la llegada de su cumpleaños número 32, una edad que todavía le permite jugar fútbol al primer nivel y el colombiano recibió una sorpresa que seguramente le llenó su alma y corazón de mucho amor, pues se trató de un regalo que le hizo su pequeña hija Salomé.

Mediante sus redes sociales, el mediocampista ‘cafetero’ compartió el momento que vivió con su hija Salomé en Miami, Estados Unidos, donde vive la pequeña con su mamá.

Un picnic, flores, carteles escritos por ella y una decoración sencilla fue el regaló que la menor le dio al futbolista y con el que lo sorprendió tanto que dejó ver el momento en sus redes sociales.

“Qué sorpresa me tenía mi hija. Esto no tiene precio y no lo cambio por nada. Ya mañana 32 años”, escribió James en su cuenta de Instagram.

El colombiano actualmente permanece sin equipo y se entrena de manera individual. Sus destinos preferidos en estas cortas vacaciones son Miami, Madrid y Medellín.