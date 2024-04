“Aprovéchenme, estoy pensándolo”: James Rodríguez fue nostálgico al hablar de su retiro

James Rodríguez es considerado por muchos el mejor futbolista de la historia colombiana gracias a sus impresionantes números a lo largo de los años, por esta razón su retiro profesional significaría mucha tristeza para los aficionados de diferentes lugares del mundo y en las últimas horas el mediocampista cucuteño volvió a tocar el tema.

El colombiano tuvo acción la semana pasada en Copa Libertadores con el Sao Paulo, donde su equipo sufrió la derrota 2-1 frente a Talleres de Córdoba y este fin de semana tuvo descanso al no haber comenzado el torneo local.

Así entonces, James volvió a compartir algunas horas con sus seguidores en Twitch este domingo mientras veía la actuación de su equipo en la Kings League y sorpresivamente volvió a hablar de su retiro profesional después de varios meses.

Aunque James ya había hablado de su pensar acerca del retiro en entrevista con Noticias RCN hace algunos meses, lo cierto es que en las últimas horas se atrevió a señalar la cantidad de años que está planeando permanecer en cancha.

Retiro de James Rodríguez

Ante la pregunta de uno de sus seguidores en Twitch sobre su retiro, James no tuvo ningún problema en señalar que quiere hacerlo por lo grande y no atreverse a jugar en un equipo chico o una competición de menor nivel.

Actualmente James juega en Sao Paulo, uno de los equipos más importantes del continente sudamericano y sueña con poder disputar el Mundial de Estados Unidos (2026) con la Selección Colombia para a partir de ahí sí analizar rigurosamente su nivel.

"La idea es jugar el Mundial y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovécheme y véanme en estos 3 añitos que quizás sean los últimos 3 años. No sé todavía, estoy pensándolo bien”, dijo inicialmente.

Rodríguez manifestó que cualquier cosa puede pasar en dicha profesión, pero que su sueño es poder retirarse con un gran nivel como el que ha mostrado últimamente con la Selección Colombia.

“Yo me quiero retirar bien, yo no quiero que el fútbol me deje, quiero retirarme en un buen momento, pero si yo me siento bien física y mentalmente para jugar uno o dos años más, pero en tres años pueden pasar muchas cosas”, concluyó.