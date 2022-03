En defensa de James Rodríguez: Lucas Digne apuntó a Rafa Benítez

El Everton vive un momento complicado en la presente Premier League, donde se ubica en posiciones cerca a puesto de descenso y todo se debe a la mala campaña que tuvo en la primera mitad bajo la dirección del español Rafael Benítez, una de las razones de la salida del colombiano James Rodríguez.

Lucas Digne, el defensor francés que fue compañero del ‘10’ colombiano en el Everton, en declaraciones al diario L’Equipe, criticó al técnico español por la salida de James Rodríguez.

“Salir era una forma de protegerse. Nunca pedí eso. La gente que me conoce en el club sabe que todo iba muy bien. Además, no fui el único que se fue. James Rodríguez, en particular. En relación con el estilo de juego, especialmente. Pensé que teníamos un equipo que podía tener mucha más posesión, para lo cual teníamos calidad. Me hizo la pregunta, le di mi respuesta”

Digne, quien además dejó el Everton a mitad de temporada para emigrar al Aston Villa, aseguró que fue claro con el entrenador español.

“Conozco mi lugar. Me sentí legítimo para darle mis sentimientos y los de los demás jugadores en el vestuario. El grupo fue unánime”, y cerró de la siguiente manera su crítica a Benítez.

“La secuela me dio la razón ya que fue despedido por los malos resultados. Creo que también tenía una mala filosofía. No encajaba en el Everton”

James Rodríguez y su paso por el Everton

El futbolista colombiano disputó una temporada con los ‘Toffees’, donde disputó 26 partidos, anotando seis goles y asistiendo en nuevo oportunidades.

Desde el arribo de Rafa Benítez, el colombiano disputó tres encuentros amistosos (Millonarios, Pumas y Manchester United) y después dejó el cuadro inglés para emigrar al fútbol catarí y jugar en el Al-Rayyan.

