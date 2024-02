DT de Sao Paulo rompe el silencio y cuenta la verdad sobre ausencia de James: desmintió indisciplina

El colombiano James Rodríguez ha sido blanco de señalamientos en su contra por su ausencia en el comienzo de la temporada con el Sao Paulo de Brasil. Y es que los rumores se han ido incrementando tras las declaraciones de Carlos Belmonte, director deportivo del club, que aseguró que la ausencia de James se debe a su adaptación al balompié de ese país.

"Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho”, aseguró en charla con Globo Esporte.

Dt de Sao Paulo habló sobre James

Ahora, además de estas palabras, en suelo brasileño también han asegurado que James ha estado vinculado a temas de indisiciplina, algo que fue aclarado por el técnico Thiago Carpini.

En charla con el medio ‘Os Donos Da Bola’, el timonel paulista descartó todo tipo de indisciplina por parte del colombiano. Por el contrario, Carpini informó que su ausencia se debe a una lesión en el sóleo, algo que acarrea desde su paso por el Real Madrid.

“James es un tipo muy animado, no estorba en absoluto, el problema es que ha estado luchando con la sesión de entrenamiento. Con cada secuencia que tiene, viene con un problema crónico en el tendón, en la pantorrilla. Pierde tres o cuatro días y, cuando alcanza su mejor forma, lo vuelve a sentir. Creo que esto ha afectado su parte mental y ha dificultado su regreso.”, dijo.

Y agregó: “Creo que eso es una cosa que hace con que James quede mal y triste con la situación, eso cambia su mentalidad y las ganas como atleta. Él estaba con ganas de regresas a jugar más rápido, pero el proceso es un poco despacio para el regresar a entrenar con la pelota".

Futuro de James se definirá en los próximos días

Por otro lado, y según informó André Hernán, reconocido periodista brasileño, el futuro de James Rodríguez podría ser incierto, puesto que, durante esta semana, el volante tendrá una reunión con las directivas del club para hablar su continuidad en São Paulo, dejando abierta la posibilidad de que pueda salir de Brasil antes de lo estipulado.

“São Paulo y James tendrán una conversación esta semana para definir el futuro (…) Se discutirá la posibilidad de una rescisión amistosa y la continuidad en el club. El colombiano no viajó con el grupo a Belo Horizonte, donde São Paulo ganó la Supercopa de Brasil”, aseguró el periodista en mención sobre el futuro del jugador colombino.