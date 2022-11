Ferreira y presencia en Catar 2022: "De sangre soy colombiano, pero de corazón soy americano"

La Selección de Estados Unidos contará con un futbolista nacido en Colombia dentro de sus 26 convocados para el Mundial de Catar 2022. Jesús Ferreira, jugador del FC Dallas de la MLS fue incluido por el entrenador americano Gregg Berhalter.

Hijo de David Ferreira, exjugador de la Selección Colombia, el atacante de 21 años contó su historia y arribo a los Estados Unidos.

“Mi familia se vino aquí en 2009, mi papá jugaba para el Dallas. Era la primera vez que veníamos a esa ciudad y las cosas son difíciles cuando uno llega a un país en el que no conoce a nadie ni el idioma. Después de varios años, mi papá regresó a Colombia y mi mamá debía tomar una decisión difícil: quedarnos solos en Dallas o regresar a Colombia. Para mí era aprender todo y soñar en grande, si algo era posible iba a ser en este país”

En declaraciones a las redes sociales de la Selección de Estados Unidos, el atacante se mostró orgulloso por su doble nacionalidad.

Sabiendo que Estados Unidos me seguía desde corta edad y quería que los representara era una motivación más. Llevo un poco de las dos. En la sangre soy colombiano, pero de corazón soy americano

Jesús Ferreira y su decisión de represar a EE. UU. en el Mundial de Catar 2022

Además, en otras de sus declaraciones, Ferreira habló sobre decisión que tomó de representar a la Selección de Estados Unidos.

“Estoy listo y contento de representar a este grupo, no es fácil y hay mucha gente que no lo cree posible, pero uno vive en un país que le dan todo, con oportunidades, por lo que no tuve ningún problema en mi decisión, la hablé con mi familia. Al final esto es lo que yo quería: representar a Estados Unidos al nivel más alto. Contento y feliz con mi decisión”

La selección de las barras y las estrellas abrirá su campaña en el Mundial el 21 de noviembre ante Gales. Luego chocará con Inglaterra (25/11) y finalizará la actividad en la primera fase ante Irán (29/11).