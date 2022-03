En la rampa de salida: Genk habría decidido vender a uno de sus colombianos

Luego de haber peleado el título de la liga de Bélgica en las temporadas recientes y de haber participado en la Champions League, el presente del Genk no es nada bueno en el rentado local y eso ha provocado que se tomen decisiones respecto a los jugadores de la plantilla, entre los que sobresalen los nombres de Jhon Janer Lucumí, Carlos Cuesta y Daniel Muñoz.

Lea acá: ¿Destino Junior? Carlos Bacca ya tiene fecha de salida del fútbol español

En el periodo de transferencias del verano anterior, la directiva del club hizo un esfuerzo económico gigantesco para renovar los contratos de sus principales figuras y así evitar que se fueran a otros ligas grandes de Europa, pues pensaban que podían sacarle mayor 'jugo' de dinero si los aguantaban por una campaña más.

En el mercado financiero existe una vieja consigna en la que hay que aprovechar los momentos de la oferta y eso, al parecer, le está pasando factura al Genk. Por la intensión de querer obtener más dinero de lo que ya podían hacer el año pasado, terminarían recibiendo una menor cantidad por cuenta de la actualidad del equipo.

Genk, decidido a vender a Lucumí

Lejos de pelear el título como el año pasado, Genk marcha en la octava posición de la tabla con 45 puntos, a 25 del sorprendente líder Union Saint-Gilloise. Eso ha provocado que las directivas tomen cartas en el asunto y decidieran hacer una renovación en la plantilla, saliendo de los jugadores que desde hace rato estaban en el radar de varios equipos de renombre en Europa.

Entre los señalados está Jhon Janer Lucumí, quien en el pasado había llamado fuertemente el interés del Rennes de Francia, Sevilla, Napoli, Atalanta y Milán, pero que por querer esperar a una mejor oferta en junio de 2022, la directiva decidió mantenerlo un año más.

Mire también: ¿Merecen un llamado? Delanteros que podrían devolverle el gol a la Selección Colombia

De acuerdo al diario belga HBvL, el defensor caleño es uno de los nombres a los que Genk busca vender en el periodo de transferencias de verano: "Después de una temporada decepcionante y un período difícil, un verano duro le espera a KRC Genk. Al final de la pasada temporada Racing hizo un gran esfuerzo para mantener el grueso de la plantilla intacta. Bryan Heynen, Paul Onuachu, Junya Ito y Jhon Lucumí renovaron generosas extensiones".

Y añadió: "Debido a la pobre campaña el modelo del club está bajo presión, ya que el capital de los jugadores ha disminuido fuertemente en un año. Jugadores como Onuachu, Lucumí y Bongonda han caído drásticamente en valor".

Más que una decisión propia de las directivas, el vender jugadores se ha vuelto una necesidad para el Genk debido a las crisis económicas que han surgido de manera inesperada tras el covid-19 y ahora la invasión de Rusia a Ucrania.

"La crisis en el mercado del fútbol —el Covid-19 igualmente ha tenido un gran impacto— y las consecuencias de la guerra en Ucrania también se han sentido rápidamente. Junto con los presupuestos, los precios de transferencia continuarán bajando drásticamente. Ejercicio difícil", comentó.

¿Qué pasará con Cuesta y Muñoz?

Además: ¡No paran los elogios! Michael Owen destacó el gol de Luis Díaz: “Es valiente como un león”

Aún no se conocen ofertas o un posible destino para Jhon Janer Lucumí, pero según apunta la información, el defensor no tendría el mismo mercado de periodos anteriores, pues su actual rendimiento no ha sido el mejor. De hecho, de pasar a ser titular fijo en el equipo, Lucumí ha actuado en 23 partidos de 31 en la liga de Bélgica.

Por el lado de los otros dos colombianos en el equipo, Carlos Cuesta y Daniel Muñoz, todo indica a que continuarían para la próxima temporada, a menos que llegue una oferta que colme las expectativas del club en lo económico.