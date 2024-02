Jhonatan Restrepo está imparable: video de su victoria en la tercera etapa del Tour de Ruanda 2024

Este martes 20 de febrero, se llevó a cabo la tercera etapa del Tour de Ruanda 2024. El recorrido constó de 140.3 kilómetros entre Huye y Rusizi. Jhonatan Restrepo (Team Polti Kometa), quien venía de ganar la última fracción del Tour Colombia, se impuso en un electrizante sprint y llegó a siete festejos en esta carrera africana.

En 2020, Restrepo consiguió su primera victoria profesional en Rusizi. El recorrido fue bastante parecido y, en esa ocasión, el caldense superó al eritreo Biniam Girmay (ganador de la décima etapa del Giro de Italia 2022) y Henok Mulubrhan. Pues bien, en esa edición (23) de la ronda ruandesa, el 'escarabajo' terminó conquistando cuatro etapas.

Un año más tarde volvió a ganar la contrarreloj individual; mientras que en 2022 levantó los brazos en Rubavu. Después de su victoria en Bogotá, donde fue más rápido que Ricard Carapaz y Alejandro Osorio, llegó con confianza a territorio africano.

La etapa fue bastante desafiante, pues ofreció tres puertos de segunda categoría: Kaganza (12 kilómetros al 2.4%), Gashwati (4.3km al 4.4%) y Bumazi (7.3km al 5.1%), el último a 14 kilómetros de la línea de meta. El pelotón también tuvo que subir tres puertos de tercera categoría, por lo cual era fundamental resguardar energías para atacar en el momento justo. Eso fue lo que hizo Restrepo.

16 ciclistas llegaron con chances a los metros finales. Germán Darío Gómez, compañero de Restrepo en el Team Polti Kometa, impulsó a su compatriota y fue determinante para reclamar el triunfo. El corredor oriundo de Pácora, de 29 años, dio una exhibición en el sprint, venciendo a Joseph Blackmore (Israel Premier Tech Academy) Pepijn Reinderink (Soudal-Quick Step Devo Team).

Estableció un tiempo de 3:46:41 y 'escaló' nueve posiciones en la clasificación general. El quíntuple medallista de oro en el Campeonato Nacional de Ciclismo en Pista ahora es cuarto; mientras que Reinderink le arrebató el 'maillot' amarillo a Itamar Einhorn.

