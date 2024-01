José Aja sin tapujos contra Independiente Santa Fe: “No hubo ningún esfuerzo por retenerme”

La salida de José Aja de Independiente Santa Fe sorprendió a varios aficionados del fútbol colombiano y seguidores del cuadro cardenal, puesto que el defensa central fue uno de los más destacados de la plantilla pasada, pues su garra y sacrificio enamoró a los fieles hinchas del cuadro bogotano.

Ante los rumores que se han dado a conocer en medio de las redes sociales, José Aja confesó la razón por la que dejó de ser jugador de Independiente Santa Fe, dejando claro que la junta directiva y el nuevo cuerpo técnico tomaron la decisión de no tenerlo en cuenta para esta temporada, razón por la que tuvo una inminente salida de Bogotá.

José Aja reveló por qué salió de Independiente Santa Fe

En conversaciones con el Alargue de Caracol Radio, José Aja aseguró que antes de que finalizara la temporada, el entrenador Pablo Peirano le aseguró que no lo iba a tener en cuenta para el 2024 y por tal motivo tuvo que buscar alternativas en el mercado de fichajes para la presente temporada.

“Por parte del club no hubo ningún esfuerzo por retenerme. Tanto el presidente como el cuerpo técnico nuevo que llegó al equipo -Peirano- dijeron que no entraba en los planes para este año. Fue una decisión de ellos. Al ser agente libre y recibir el llamado de Medellín, la verdad que agradecido con ellos. No fue difícil tomar la decisión de llegar acá”, aseguró el defensa central.

José Aja habló de su llegada al Independiente Medellín

Además, José Aja habló de la oportunidad que le dio el Independiente Medellín durante el 2024, dejando claro que es importante haber llegado a una institución grande del fútbol colombiano y sobre todo dónde el cuerpo técnico confía en sus capacidades, pues fueron ellos quienes pidieron al defensa central.

“Contento con esta nueva etapa que estoy empezando en Medellín. La verdad que no lo dudé mucho porque finalizó mi contrato en Santa Fe y se abrió la oportunidad de venir para acá, a una institución tan importante en Colombia. La llamada del cuerpo técnico fue decisivo, feliz de estar acá”, añadió defensa central.

De igual forma, José Aja mostró su tristeza por no ganar una estrella con Independiente Santa Fe, pero dejó claro que es la oportunidad perfecta para quedar dentro de la historia del Medellín y poder entregarles una estrella a todos los aficionados antioqueños.

“Me hubiese gustado ganar un título con Santa Fe, siempre fue mi objetivo. Al no lograrlo me quedó esa espina, pero el fútbol sigue y ahora venir acá con las energías renovadas, es un orgullo y una responsabilidad muy grande que se hayan fijado en mí. Yo estoy comprometido 100% acá en Medellín”, finalizó José Aja.