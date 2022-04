Juan Carlos Osorio no se perdió el Nacional-América en el Atanasio Girardot

Luego de su salida del América de Cali, Juan Carlos Osorio no dejó pasar la oportunidad de verlo en el estadio Atanasio Girardot, en el encuentro más importante de la fecha 15 de la Liga BetPlay 2022-I, donde el cuadro ‘Escarlata’ enfrentará al Atlético Nacional.

En un video grabado por un hincha del cuadro ‘Verdolaga’, Juan Carlos Osorio fue captado llegando al estadio Atanasio Girardot y el recibimiento fue de la mejor manera por la afición paisa que no dudó en pedirle autógrafos y fotos al experimentado entrenador.

Además, la afición le cantó al técnico risaraldense y él no dudó en tomarse una foto con parte de la barra de Atlético Nacional.

Juan Carlos Osorio, además llegó acompañado por un ídolo de la institución paisa como Alexis Henríquez.

Juan Carlos Osorio estará presente en el partido entre Atlético Nacional y América de Cali, la hinchada verdolaga lo recuerdan y así lo reciben. #VamosNacional #VamosPorLa17 pic.twitter.com/tichnx6WEF — 🇳🇬NOTICIAS DEL VERDE🇳🇬 (@NOTICIASDEVERDE) April 10, 2022

Juan Carlos Osorio y su salida del América de Cali

Luego de los malos resultados y además de no cumplir ninguno de los objetivos propuestos en su arribo, más la mala relación con la dirigencia del club. El técnico de mutuo acuerdo con el club tomó la decisión de dar un paso al costado y dejar el equipo que ya confirmó su nuevo entrenador.

El costarricense Alexandre Guimaraes, extécnico de Atlético Nacional, volvió a su primer equipo en Colombia y donde además se consagró campeón.

Por el lado de Juan Carlos Osorio, el técnico ha afirmado que cuenta con varias ofertas de clubes y de una selección, por lo que parecería que no debería pasar mucho tiempo para que se conozca el nuevo destino del entrenador que tras su vuelta al Fútbol Profesional Colombiano (FPC), deja un saldo negativo a comparación de su primera etapa donde fue campeón con Once Caldas y en varias oportunidades con Atlético Nacional.

“No le he mandado la hoja de vida a ninguno. Una selección me ofreció y un par de clubes. Me voy a sentar con mi familia a pensar y a debatir qué es lo mejor para mi carrera profesional. De hecho, fue lo primero que me dijeron, que por favor lo mantuviera en secreto. Lo he mantenido en secreto hace 7 o 10 días. Lo he venido pensando porque primero estaba terminar mi contrato laborar y segundo el pensarlo bien y planificarlo. Es fuera de Suramérica”, declaraba hace unos días en Deportes Sin Tapujo.

