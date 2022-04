Osorio rompió el silencio tras su salida del América: ofertas de una selección y dos clubes

Juan Carlos Osorio dejó el América de Cali tras llegar a un acuerdo con la directiva del club para no dirigir más el equipo ‘Escarlata’ tras los malos resultados durante su campaña.

Lea también: Tulio Gómez y la salida de Osorio del América: "No pensamos que con él nos fuera a ir tan mal"

Un día después de haberse hecho oficial, el técnico rompió el silencio y lejos de hablar del América de Cali, se refirió a lo que sigue en su carrera.

“A mí me parece que dirigir un Mundial o una Copa América es una extraordinaria oportunidad para cualquier seleccionador-estratega que sepa seleccionar y estructure un equipo para competir. El Mundial fue tal vez lo más lindo que me ha tocado vivir en el fútbol y me encantaría regresar”

En declaraciones a Deportes Sin Tapujo, el técnico aseguró que tras su salida cuenta con varias ofertas, entre ellas la de dirigir una selección.

Lea también: ¿Cómo se dio?: así fue el acuerdo entre Osorio y la dirigencia del América para su salida

“No le he mandado la hoja de vida a ninguno. Una selección me ofreció y un par de clubes. Me voy a sentar con mi familia a pensar y a debatir qué es lo mejor para mi carrera profesional. De hecho, fue lo primero que me dijeron, que por favor lo mantuviera en secreto. Lo he mantenido en secreto hace 7 o 10 días. Lo he venido pensando porque primero estaba terminar mi contrato laborar y segundo el pensarlo bien y planificarlo. Es fuera de Suramérica”

Juan Carlos Osorio y la Selección Colombia

En otras palabras, el técnico se refirió a la opción de dirigir al combinado nacional.

“Le prometí a mi familia que nunca más iba a volver a hablar de eso. Soy un colombiano, adoro a mi país y siempre he defendido nuestro fútbol y a nuestros futbolistas”, y afirmando que es un tema que no va a volver a tocar, el técnico por último se refirió a la eliminación y además aseguró que es “injusto” echarle la culpa solo a Reinaldo Rueda.

“Creo que es injusto pasarle la culpabilidad a él, la responsabilidad es de todos nosotros y yo me incluyo ahí. De una manera muy genuina pienso que es injusto pasarle la responsabilidad al profe Reinaldo, Redín, Velasco”

Lea también: Tras salida de Osorio, América confirmó el DT contra Millonarios