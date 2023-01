‘Juanfer’ no cumplirá su sanción por enfrentar al DIM: así lo confirmó dueño del Junior

Junior de Barranquilla debutará en la temporada 2023 frente a Águilas Doradas el próximo miércoles y su fichaje estrella Juan Fernando Quintero no podrá estar en el encuentro debido a una sanción que acarrea desde el fútbol argentino, pues vistiendo los colores de River Plate empujó a un árbitro central y sufrió una expulsión de tres fechas.

Según el informe desde la Asociación del Fútbol Argentino, Quintero deberá pagar tres fechas de sanción después del partido en el que fue expulsado, cualquiera sea la liga en la que juegue.

Tras su bochornosa expulsión, ‘Juanfer’ alcanzó a pagar una fecha de sanción en el fútbol argentino al perderse el encuentro contra Racing en la última jornada de la Liga. Sin embargo, las dos fechas restantes las tendría que cumplir en el rentado nacional luego de firmar con el Junior de Barranquilla.

De esta manera, Quintero no podría jugar sino hasta la tercera fecha de la Liga BetPlay 2023 frente al Bucaramanga en condición de visitante, pero en las últimas horas el dueño del club barranquillero dio una noticia que ilusiona a los aficionados del ‘tiburón’.

Fuad Char, dueño del club, tuvo algunas reuniones en la mañana de este lunes y tras la finalización atendió a algunos medios de comunicación que se encontraban en la sede de la institución, a quienes le aseguró que el ‘10’ antioqueño jugará el próximo domingo frente a su exequipo, Independiente Medellín.

“El domingo va a jugar seguro. Seguro va a jugar”, indicó el dueño del Junior de Barranquilla, Fuad Char.

El directivo del club sorprendió a los hinchas junioristas debido a que, según las normas, Quintero no podría estar en el Metropolitano el próximo domingo, ya que no terminaría de cumplir las sanciones impuestas.

“Mi seguridad es por las normas. Si no nos mandan el transfer que no hemos estado comunicando con la AFA directamente. Si no llega, automáticamente después de los siete días se considera que está cumplido el término”, dijo Char.