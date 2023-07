‘JuanFer’ se molestó por el trato a Sebastián Viera, Carlos Bacca y "sus amigos": dio detalles

Este lunes 10 de julio, se abrió la polémica en la interna de Junior de Barranquilla. Hernán Darío Gómez reveló las razones por las cuales Juan Fernando Quintero salió del equipo 'tiburón'. El entrenador antioqueño le dejó un recado al talentoso mediocampista, de 30 años. El exjugador del Porto y River Plate no se quedó callado y dio su versión de los hechos, diferente a la que horas antes había dicho 'Bolillo'.

El exentrenador de la Selección Colombia, quien también pasó por las absolutas de Honduras, Guatemala, Ecuador y Panamá, acusó a 'Juanfer' de una supuesta rabieta por no tenerlo en cuenta en su esquema titular. Gómez afirmó que Fuad Char, propietario del cuadro atlanticense, lo llamó para preguntarle si había pasado algún problema con el volante paisa.

¿Cuál fue la versión que compartió 'Bolillo' Gómez?

"No fue ni porque el Junior no le quisiera pagar, ni porque el Junior se le mareara por la plata, ni porque tuvo problemas conmigo o el grupo. Lo cierto es que cuando llamó a don Fuad (Char) yo me quedé aterrado. Pero supongo que fue porque metí a Carlos Bacca y él no estuvo en esa nómina. Pero sí le dije que lo iba a tener, a ayudar y que lo iba a poner despacio", expresó el entrenador oriundo de Medellín, de 67 años.

Sin embargo, Quintero expresó ciertas ocurrencias que lo terminaron alejando del cuadro 'currambero'. El exjugador del Pescara y el Porto sentenció que "no encajaba" en la propuesta de Gómez.

"Empiezo a ver que no encajo"

”Volvemos a la pretemporada veo lo que pasa con amigos míos, sale el capitán histórico (Sebastián Viera), después lo de Carlos Bacca, después en los entrenamientos empiezo a ver muchas cosas y empiezo a ver que no encajo. Por mis características, por lo que yo viví y lo que vi, yo sentí que no encajaba y no me sentí bien y no iba a poder explotar mis cualidades”, dijo 'Juanfer' en una conversación con 'Saque Largo', de 'Win Sports'.

”No tengo nada en contra del profesor, en su forma de trabajar que no es cuestionable yo no encajo”, concluyó.