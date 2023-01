Pegó en el palo: la razón por la que se caería la contratación de Juanfer al Junior

La novela de Juan Fernando Quintero sigue dejando de que hablar en el fútbol colombiano, pues luego de estar casi asegurada su llegada a la ciudad de Barranquilla, se dio a conocer en las últimas horas que la llegada del jugador de la Selección Colombia estaría descartada, teniendo en cuenta que habría una diferencia en el acuerdo de pago.

Para nadie es un secreto que la negociación de Juan Fernando Quintero con el Junior es bastante complicada, es por eso por lo que durante las últimas horas se han filtrado varias informaciones de lo que podría ser el futuro del jugador colombiano, el cual ha despertado el interés de varios equipos del balompié mundial.

Ahora, la información que se maneja en el círculo cercano al Junior de Barranquilla es que la llegada de Juan Fernando Quintero estaría casi descartada, pues todo aparece indicar que hay una discordia en el acuerdo de pago, el cual alejaría el volante antioqueño del equipo tiburón para el 2023.

Según dio a conocer Fabio Poveda, periodista de la ciudad de Barranquilla, a hoy 10 de enero, las negociaciones con Quintero estarían caídas, pues asegura que no hay acuerdo entre la junta directiva del equipo barranquillero para la llegada del exjugador de River Plate.

“Voy a informar algo que no me gustaría porque estoy tan ilusionado como todo el juniorismo. A esta hora, 8:50 PM del martes 10 de enero, Juan Fernando Quintero no será contratado por Junior. Las cifras son demasiado elevadas”, afirmó en sus redes sociales.

De igual forma, en conversaciones con el Diario Habla Deportes, el periodista en mención dio a conocer que el principal problema es que no se ha llegado un acuerdo entre la junta directiva del equipo tiburón y por esta razón no se ha podido avanzar las negociaciones con el antioqueño, el cual estaría esperando la respuesta de la familia Char.

¿Habrá acuerdo?

En medio de la incertidumbre que se vive por el futuro de Juan Fernando Quintero, se pudo conocer que los directivos del Junior de Barranquilla tendrán una nueva reunión en las próximas horas para decidir si hacen o no hacen la inversión por el jugador de la Selección Colombia.

Noticias RCN.com pudo conocer que la primera opción de Juan Fernando Quintero sigue siendo el Junior de Barranquilla. ¿En qué terminará esta novela?