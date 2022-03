¿Rumbo a Inglaterra? Juan Guillermo Cuadrado y su posibilidad de salir de la Juventus

Difícil situación vive el entorno de Juan Guillermo Cuadrado en Italia, teniendo en cuenta que su contrato finaliza el 30 de junio del presente año y, su futuro todavía no se ha podido definir, ya que, a pesar de tener acercamientos con la Juventus para su renovación no se ha hecho oficial su extensión de contrato.

En las últimas semanas, se dio a conocer que el colombiano y el equipo de Turín ya estarían muy cerca de llegar a un acuerdo, pero en las últimas horas se dio a conocer una nueva piedra en el zapato para el equipo italiano y su objetivo de continuar con los servicios del cafetero.

Según dio a conocer Rudy Galetti, periodista especializado en fichajes en el ‘viejo continente’, el Tottenham de Inglaterra, estaría interesado en contratar al colombiano, teniendo en cuenta la situación que vive en Italia.

"Tottenham se puso en contacto con el agente de Juan Cuadrado para obtener información. Para el jugador colombiano la prioridad es la renovación con Juventus. En ausencia de acuerdo, Paratici estaría encantado de darle la bienvenida", indicó el periodista italiano.

