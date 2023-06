¿Juan Pablo Vargas jugaría una final con Millonarios? En Costa Rica tomaron una decisión

En Millonarios ya cuentan las horas para el decisivo partido contra Independiente Medellín. El sábado, ante su público en El Campín, definirá el paso a la final y para lograrlo deberá al menos empatar.

Pero el que mira de reojo ese partido y con cierta preocupación es Alberto Gamero por cómo tendrá que recomponer el equipo en razón a las varias bajas que tiene de jugadores importantes dentro de la titular.

Los casos que más alerta generan a esta hora son los de David Macalister Silva y Andrés Llinás. Ambos están con molestias musculares y vienen de haberse perdido el partido en Tunja para descansar, sin embargo, el defensor central todavía no ha mostrado mejoras significativas y podría ser ausencia el sábado, aunque el capitán sí lograría llegar.

Más información: Millonarios recibe buenas noticias previo al partido frente al DIM

Esas dos situaciones se suman a las tres bajas que Millonarios ya sabía que iba a tener por fecha Fifa de amistosos de selecciones nacionales. Óscar Cortés y Álvaro Montero fueron convocados por Colombia y Juan Pablo Vargas por Costa Rica. En el caso de los colombianos la preocupación baja, pues llegarían a tiempo para jugar una eventual final, cosa que no ocurriría con el 'tico' por su participación en la Copa Oro.

"El torneo en Colombia es antitécnico"

En algún momento se llegó a especular que Luis Fernando Suárez, entrenador de Costa Rica, liberara a Vargas para jugar una eventual final con Millonarios, y luego sí volver a concentrase con su selección, pero eso no pasará. El DT colombiano se refirió al tema en rueda de prensa y ratificó que el defensor ya terminó la temporada con el 'embajador' y le echó la culpa de este problemón al formato de la Dimayor por no prever el calendario Fifa.

"Me van a odiar en Colombia por lo que voy a decir en este momento, pero me parece que el torneo en Colombia es antitécnico y que en determinado momento maneja situaciones en las cuales va en contra de las situaciones que un seleccionador necesita para poder competir, por lo general siempre se da esa situación en donde las fechas Fifa siempre se recargan con algunos partidos del campeonato local, ahora se están jugando las finales", dijo.

Para darle más argumentos a su afirmación, Suárez expuso que "Millonarios tiene problemas no solo en el caso de Juan Pablo, sino de algunos otros jugadores de campo y del arquero que están con la Selección Colombia, otros jugadores de Atlético Nacional también están allí y esto no debería presentarse así, los demás países, como por ejemplo Europa no tiene competencias y cuando hay estas fechas las respetan, no hay liga y eso sería lo más normal".

Juan Pablo Vargas no jugaría final con Millonarios

Por último y para dejar claridad, Luis Fernando Suárez confirmó que, en caso de clasificar a la final, Millonarios no podrá contar con Juan Pablo Vargas, pues en este momento la prioridad es de la Selección de Costa Rica, aunque el defensor tenga un poco de dolor por no poder tener la chance de consagrarse campeón jugando en cancha.

"Quiero valorar mucho lo de Juan Pablo Vargas, él quiere ser campeón con Millonarios y antepone al país por esa situación de ser campeón y eso se valora aún más, es lo más normal que quiera representar al país. Él quiere ser campeón jugando, pero no se ha podido. Por eso tiene en el corazón algo ahí doliéndole, pero con muchos deseos de estar acá”, sostuvo.