Le hará fuerza: Juanes y la Selección que quiere ver campeona de Catar 2022

El cantante colombiano Juanes habló sobre lo que será el Mundial de Catar 2022, el evento futbolístico más importante a nivel de selecciones y el cual iniciará el próximo 20 de septiembre,

En marco del lanzamiento de su nueva canción, Juanes en entrevista el medio deportivo AS, habló sobre la desazón que es no tener a la Selección Colombia en esa cita mundialista.

“No me lo puedo creer, todavía siento que estoy en una pesadilla. Es muy triste que no está Colombia. Es un golpe muy duro para nosotros no disfrutar del Mundial con nuestra selección. Pero hay que estar tranquilos... Igualmente veré algunos partidos, pero va a ser duro”

Sin embargo, lamentando la ausencia de la ‘Tricolor’, Juanes no dudó en hablar sobre sus candidatas para ganar el Mundial de Catar 2022.

Podría estar entre Argentina, Brasil, España y alguna sorpresa por ahí

Juanes y la Selección a la cual le hará fuerza

A pesar de dar tres candidatas para ganar el Mundial de Catar 2022, Juanes se unió al clamor del pueblo argentino y de hinchas de otros países, y expresó su deseo de ver a Lionel Messi levantar el trofeo, el próximo 18 de diciembre.

“Me gustaría que Messi ganara el Mundial. En Argentina son todos los chicos muy jóvenes y nuevos, y están todos apoyando a Messi, y eso les puede funcionar. Tampoco es que sepa de fútbol para decirte”

Por último, Juanes aseguró esperar un gran Mundial y además, destacó su gusto por este deporte llamado fútbol.

“Yo no soy de un equipo en particular, pero sí puedo ver cómo juegan los brasileños son demasiado buenos, los argentinos... colombianos... Lo que me encanta de estos mundiales es el nivel tan impresionante, la calidad de jugadores, y eso lo hace ser un arte indiscutible. Disfruto mucho con el fútbol”