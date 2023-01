Round 2: nuevo rifirrafe entre 'Juanfer' y reconocido periodista colombiano

Juan Fernando Quintero dio la noticia que ningún aficionado del Junior de Barranquilla quería y fue la de su no llegada al cuadro ‘Tiburón’, luego de casi una semana de negociaciones entre ambas partes y que al final no llegó a ningún puerto.

Las muestras de afecto entre ambas partes no fueron suficientes para que ‘Juanfer’ se pusiera la camiseta del Junior y por esa razón, tras todo lo ocurrido durante los últimos días, el colombiano fue criticado por parte del periodista colombiano Samuel Vargas, quien le recriminó su accionar.

“Pésimo manejo le dio Quintero públicamente a sus negociaciones con Junior. ¡Indelicadeza total! La desilusión es proporcional a la expectativa que él le alimentó al papá, al tío y a toda la familia ‘Tiburona’”, afirmó el periodista.

Sin embargo, eso no quedó ahí y minutos después hubo respuesta por parte del futbolista.

“La próxima vez te pregunto que tengo que hacer, ¿vale? Me extraña de vos Samuel, ahora por vender un poquito le vas a tirar al más (indicado) ¡¡Qué lindo es el respeto y por favor mis trinos siempre fueron con buena intensión, al contrario de tus comentarios!! Feliz noche”

Liego de la respuesta por parte del futbolista, el periodista le respondió y nuevamente le recriminó su accionar.

“A disposición. Y cuando eso suceda le sugeriré, además de otro manejo comunicacional, inclinarse por la opción que le asegure titularidad, protagonismo, cercanía con la Selección, afecto popular de antemano y un salario ‘internacional’. ¿Le suena familiar? ¡Buena noche! Y éxitos”

Por último, Juan Fernando Quintero cerró con lo siguiente el cruce de palabras entre Samuel Vargas y él.

Por si no sabes la titularidad no se le asegura a nadie en el fútbol, protagonismo nunca lo he buscado. afecto popular? siempre he tenido y es recíproco. y la irregularidad? Mira el historial de 14 años de carrera !! Creo que donde vengo le he ganado a la vida ❤️ no al fútbol https://t.co/XKPMHg82MD