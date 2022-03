Buenas noticias: Gilmar Bolívar logró salir de Ucrania y ya se encuentra en Colombia

Luego de momentos de angustia por estar atrapado en Ucrania, durante la invasión que se presentó en las últimas semanas de Rusia, el jugador colombiano Gilmar Bolívar, regresó a Colombia. Así lo confirmó el jugador de equipo Karpaty Halych de la segunda división de Ucrania.

Este martes aterrizó en la capital de la República, el jugador que en semanas pasadas había pedido ayuda para retornar al país y no sufrir algunas consecuencias de los ataques de Rusia al país de Ucrania.

Pues luego de varios trámites, el futbolista habló con el diario El Tiempo, expresandó su felicidad por llegar al país.

"Me siento contento de estar de regreso: ¡Siempre es motivo de alegría estar con la familia! Agradecido con Dios primeramente y todas las personas que siguieron mi proceso en Ucrania", aclaró Gilmar.

De igual forma, aclaró que seguirá trabajando en la parte física, mientras se sale una propuesta en la parte futbolistas, ya sea en territorio nacional o internacional.

"Ahora estar tranquilo y esperar qué opciones surgen a nivel futbolístico", agregó el jugador.

Vale recordar que en diálogos con Noticias RCN, el jugador de 20 años dio a conocer como fue su llegada al fútbol ucraniano, teniendo en cuenta que es un futbolista muy joven que no tuvo mucha relevancia en futbol nacional.

“La verdad no tenía ni idea de Ucrania, de lo que representaba, no me hacía una idea de lo que era. Mi empresario me dice que hay una posibilidad de ir a Ucrania, a la ciudad de Leópolis (a 70 km de la frontera con Polonia)... Quedo todavía peor porque no la había escuchado. Tomé la decisión de ir porque la idea era seguir sumando, pero esta vez minutos a nivel profesional”.

Posibilidades de Gilmar Bolívar en jugar en el fútbol colombiano

La Liga BetPlay no deja de ser un atractivo para la carrera del barranquillero, además de tener un objetivo en su mente de vestir la camiseta de Millonarios, también tiene otros dos equipos que, si lo llaman, no dudaría en fichar.

“Por qué no Nacional, por qué no en el Cali, equipos en los que ya estuve, claramente las cosas ya han cambiado, pero retornar a estos clubes me daría mucha ilusión”, finalizó.