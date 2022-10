"Ver a mis ídolos burlándose de mi comunidad es un irrespeto": jugador gay sobre comentarios de Puyol y Casillas

Durante el pasado fin de semana, la polémica en redes sociales y en el mundo del fútbol se desató por un trino que supuestamente escribió Iker Casillas, el legendario arquero del Real Madrid y la selección española. En su publicación, el guardameta dijo lo siguiente: "Espero que me respeten: soy gay".

Seguido a esto, otro exjugador español, el defensor Carles Puyol, comentó al respecto respondiendo así: "es el momento de contar lo nuestro, Iker", contestando de forma jocosa al comentario que supuestamente trinó su excompañero de selección.

Sin embargo, después se conoció que la cuenta de Twitter de Iker Casillas había sido hackeada. El propio excapitán del Real Madrid eliminó el trino, y explicó que alguien ajeno a él utilizó ese espacio para mandar el mensaje. Además, envió disculpas a la comunidad LGTB.

Unas horas después, Puyol también expresó sus disculpas por la broma que hizo, señalando que no tuvo ningún sentido.

"Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+", dijo el excapitán del Barcelona.

A pesar de sus disculpas, el daño ya estaba hecho, y las críticas hacia los dos exfutbolistas españoles en redes sociales fueron miles. Sin embargo, la que más hizo eco en el mundo fue lanzada por Josh Cavallo, jugador profesional australiano quien es abiertamente homosexual.

El futbolista de 22 años de edad es de los pocos jugadores en el mundo del juego profesional que ha salido del clóset públicamente, y expresó su tristeza al ver a dos grandes referentes del fútbol mundial hablando de forma burlesca sobre la homosexualidad.

"Ver a Iker Casillas y Carles Puyol bromear y burlarse de salir del armario en el fútbol es decepcionante. Es un viaje difícil por el que cualquier persona LGBTQ+ tiene que pasar. Ver a mis modelos a seguir y leyendas del juego burlarse de salir del clóset y mi comunidad es más que una falta de respeto", fueron las palabras de Cavallo.

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It’s a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV