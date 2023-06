Se le escapa: goleador no fue convocado por Lorenzo y elegiría jugar con otro país

No había pasado tanto antes, pero ahora se está viendo una situación particular que se reflejó bastante en la última Selección Colombia sub-20, y es la buena cantidad de jugadores no nacidos en el país que están siendo bien gestionados por la FCF para ponerse la 'tricolor' y no la de sus países de origen.

En el proceso de Héctor Cárdenas están los casos de Alexei Rojas, Fernando Álvarez, Juan Castilla, Devan Tanton, Juan David Fuentes, José Mateo Mejía y Luis Quintero. Todos ellos tienen doble, o hasta triple, nacionalidad y por ende podría representar a la selección de otro país, pero se inclinaron por Colombia.

Aunque eso es un motivo para celebrar, también hay casos que se están presentando en el sentido contrario. Quizás, los más recientes son los de Andrés Perea y Jesús Ferreira, que decidieron por representar a Estados Unidos. De hecho, Pereira disputó el Mundial de Catar 2022 con los norteamericanos.

Ahora hay otro jugador que se sumaría a esa lista. Se trata de Julián Quiñones, que desde hace un tiempo viene siendo uno de los mejores jugadores de la liga de México y fue figura en el histórico bicampeonato de Atlas el año pasado.

Julián Quiñones solicitó nacionalidad Mexicana

El delantero nacido en Nariño realizó sus inicios formativos en el país, pero muy temprano salió a México. Allí arribó a las divisiones inferiores de Tigres, después tuvo pasos a préstamo en Venados y Lobos, hasta que se consolidó en Atlas desde 2021.

Quiñones goza de un buen momento en la actualidad. Acaba de ser el segundo goleador del semestre de la liga MX con 12 goles y acumula 36 en 83 con Atlas desde que llegó a inicios de 2021. Con ese presente se pensaba que podía entrar en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Irak y Alemania, más aún teniendo en cuenta la escasez de delantero con buen nivel en el exterior, pero no fue así y eso desencadenó cierta polémica.

Ahora bien, parece que esa decisión de Lorenzo tuvo un efecto colateral en el futuro del jugador. Según informan en México, Julián Quiñones habría elegido representar a la selección de ese país y eso se podría dar pronto.

Sería convocado en México en septiembre

La noticia se reveló luego de que se conociera que Quiñones estuvo este lunes en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para acelerar su ciudadanía mexicana tras ocho años de residencia allí. En caso de ser aprobada, el delantero recibiría los documentos en dos semanas y ya podría ser elegible por el entrenador Diego Cocca para el 'tri'.

Según el periodista Pedro Antonio Flores, Julián Quiñones ya tiene todo hecho con la Federación de México y solo está a la espera de la nacionalidad para ser convocado a la selección. Su primer llamado se daría en septiembre, pues los tiempos no le dan para jugar la Copa Oro.