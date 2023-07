Jugador del Junior de Barranquilla en el ojo del huracán por presunto acto de indisciplina

El inicio de la temporada para el Junior de Barranquilla es bastante complicado, teniendo en cuenta que de los tres juegos que ha disputado ha salido derrotado en los tres compromisos, agudizando la crisis del club, que sigue generando todo tipo de comentarios entre los aficionados rojiblancos.

Ahora, además de la crisis deportiva del equipo, se dio a conocer que algunos jugadores de la plantilla tuvieron actos de indisciplina, motivo por el cual no fueron tenidos en cuenta por Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez para el compromiso frente al Atlético Bucaramanga, donde el equipo tiburón buscará sumar su primera victoria.

Según dio a conocer Fabio Poveda Ruiz, periodista de la ciudad de Barranquilla, Jhon Vélez no fue tenido en cuenta para el compromiso frente a Bucaramanga por estar pasado de kilos, además de su bajo rendimiento durante los primeros partidos, donde vio la tarjeta roja en el compromiso frente Águilas Doradas.

A esta nueva falta de indisciplina del joven jugador, se le suma la del ‘Chino’ Sandoval, quien salió del club por llegar a los entrenamientos del equipo barranquillero en un alto grado de embriaguez, generando el enfado de la junta directiva y el cuerpo técnico del equipo barranquillero.

Fuertes palabras del Pibe Valderrama

Uno de los referentes que se ha pronunciado sobre la difícil situación del Junior de Barranquilla fue Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien dejó claro que la estadía del entrenador antioqueño en la capital del Atlántico lo ha decepcionado, teniendo en cuenta que el equipo no ha jugado bien durante los últimos partidos.

“Estaba optimista de que el equipo iba a arrancar mejor y no fue así. Son tres partidos en los que el equipo lleva perdidos; y yo no me preocupo por perder, importante es la forma de jugar, porque si el equipo juega bien, la gente lo reconoce y dice ‘el próximo partido ganamos’, pero no juega bien y esa es la preocupación que tengo”, añadió el Pibe Valderrama.