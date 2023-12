¿Era penal? La jugada que hizo explotar el banquillo de Independiente Medellín vs. Junior

El juego entre Junior de Barranquilla contra Independiente Medellín ha sido uno de los más entretenidos del fútbol colombiano, puesto que ambos equipos han demostrado que están peleando por una nueva estrella del FPC, haciendo que el compromiso sea más friccionado y de choque por los deportistas.

Aunque Andrés Rojas ha tenido una buena actuación en la primera final del fútbol colombiano, hubo una jugada que desató la furia y malestar del entrenador del Independiente Medellín, quien pedía un penal a favor de su equipo contra Luciano Pons, quien se quejó de un fuerte pisón por un jugador del Junior.

En primera instancia no se veía muy clara la jugada. Sin embargo, luego de la repetición se puede ver claro que Homer Martínez pisa al delantero (Luciano Pons) que intentaba buscar la pelota de cabeza, pero que no pudo llegar por el fuerte pisón del jugador del Junior de Barranquilla, quien no se dio cuenta del pie del argentino.

A pesar de que el pisón fue claro, Andrés Roja no sancionó penal y tampoco recibió el llamado del VAR para que revisara la jugada, generando todo tipo de comentarios entre los aficionados y cuerpo técnico del Independiente Medellín, quienes le protestaron al cuarto juez la decisión del central del compromiso.

Expertos aclaran la jugada de penal a favor del DIM

A penas se presentó la jugada, la cuenta de El Var Central de Twitter dio la claridad de la jugada contra Independiente Medellín, dejando claro que es una jugada que se puede cobrar como penal. Sin embargo, la última decisión la tiene el juez central, quien, sí, debía ser llamado por el VAR para que mirara la jugada, ya que se puede considerar como imprudencia.

“Luciano Pons reclamó penal por pisón de Homer Martínez, quien iba persiguiendo a su marca. Algún árbitro en modo riguroso lo puede cobrar perfectamente como una imprudencia. En este caso, Jhon Perdomo (VAR) la ve como algo accidental. La pregunta es ¿Rojas la vio?”, fueron las palabras del experto.

⚠️ Luciano Pons reclamó penal por pisón de Homer Martínez quien iba persiguiendo a su marca. Algún árbitro en modo riguroso lo puede cobrar perfectamente como una imprudencia. En este caso Jhon Perdomo (VAR) la ve como algo accidental. La pregunta es ¿Rojas la vio? 🧐 pic.twitter.com/wekG3O4NPP — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) December 10, 2023

Luciano Pons continuó en el partido

A pesar del fuerte pisón que recibió en el área del Junior de Barranquilla, Luciano Pons continuó en el partido, puesto que luego de la revisión médica se determinó que el delantero argentino podía seguir en el partido, pero sí tuvo que cambiar de guayos, puesto que al parecer tuvieron una fisura al momento del choque.