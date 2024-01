Revelan la última y desesperada jugada del Liverpool para mantener a Jürgen Klopp: esto respondió el entrenador

El pasado viernes 26 de enero, el mundo del fútbol recibió con conmoción el anuncio de la partida de Jürgen Klopp del Liverpool. Tras nueve años de estar al frente del banquillo red, el entrenador alemán decidió poner punto final y mediante una entrevista informó que al termino de la temporada alistara sus maletas en busca de nuevos rumbos.

“Jürgen Klopp ha anunciado su decisión de dejar el cargo de entrenador de #LFC al final de la temporada, tras haber informado a los propietarios del club de su deseo de dejar su puesto en verano”, aseguró la cuenta oficial del Liverpool sobre la decisión que tomó el estratega.

Por su parte, el entrenador aseguró: “Puedo entender que sea un shock para mucha gente, pero, obviamente, puedo explicarlo, o al menos intentarlo. Amo a este club, a esta ciudad, a nuestra afición, al equipo, a los empleados… pero estoy convencido de tomar esta decisión”.

La desesperada oferta del Liverpool

Ahora, tras conocerse la decisión del entrenador, en las últimas horas se ha conocido la desesperada acción que habría hecho el club por retener a Klopp.

Este lunes, el diario Liverpool Echo reveló una conversación inédita que tuvo el DT Jürgen Klopp con el dueño del club Mike Gordon. Según se conoció, tras el anuncio y después "de haber aceptado inicialmente la decisión en una conversación larga y seria, el presidente de Fenway Sports Group, en lo que se dice que fue un intercambio más jocoso, volvió a hablar por teléfono con Klopp poco después", se lee.

Y se agrega: "El estadounidense se ofreció a abrir su chequera y cambiar la opinión (de Klopp)", pero el DT le habría comentado que su decisión era inamovible.

Aunque no se sabe de cuánto fue la oferta del club para el entrenador, si se tiene estimado que fue por más de 20 millones de libras esterlinas, pues actualmente, Klopp gana alrededor de 15 millones.

¿Cuál será el próximo destino de Klopp?

Ante la incertidumbre que depara su carrera, los medios europeos han empezado a dar pistas de lo que será su futuro.

En 'Mundo Deportivo' revelaron que lo que prevé el timonel alemán es tomarse un merecido descanso.

"No estoy seguro de si debería contarte esto, pero no es un gran secreto. Le van a construir una casa en Mallorca. Tengo una casa cerca de donde él está construyendo la suya. Le vi el otro día y le pregunté, cómo va la casa", expresó Mark Lawrenson a 'Off the Ball', medio irlandés.