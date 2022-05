"Luis estuvo sensacional": Klopp sobre la asistencia de Díaz a Mané

Luis Díaz fue clave en la victoria sufrida del Liverpool contra el Aston Villa, en una de las últimas jornadas de la Premier League y donde los ‘Reds’ esperaban mantenerse en la pelea por el título. Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, se refirió a la actuación de sus futbolistas, entre ellos la de Luis Díaz.

“En los últimos 10 o 15 minutos de la primera mitad realmente comenzamos a controlar el juego y obviamente esa era la forma en que teníamos que hacerlo. Anotó el segundo: un gol increíble, de primera clase”, y se refirió a la asistencia del colombiano.

“Recuperar el balón, pasarlo, primero pase adelante, Luis sensacional, un poco de malabarismo aquí y luego cruzar el balón. Sadio muy sorprendentemente y Sadio hizo el mundo de eso. Y luego tuvimos que cavar profundo, claro. Tuvieron momentos, por supuesto, tuvieron una gran oportunidad con Ingsy, esa fue obviamente una situación de clase mundial de Ali”

Klopp sobre el presente de Luis Díaz y Liverpool

Además, en un partido que sufrió más de la cuenta y que contó con varios cambios en la nómina titular, el técnico alemán se mostró confiado en su plantilla.

“Mira, si mis jugadores no fueran tan buenos como lo son, hablaría contigo de cosas completamente diferentes. Su calidad, mentalidad y carácter es la razón por la que estamos donde estamos. No me sorprende que puedan hacer algo como esto, pero no lo doy por sentado: estoy muy orgulloso de los chicos esta noche, fue enorme”

Por último, sobre las posibilidades de ganar la Premier League, Jürgen Klopp finalizó con lo siguiente:

“Para mí, no es absolutamente ningún problema. Hablé en la conferencia de prensa e invité a los muchachos a seguir mi pensamiento. En mi opinión, estábamos a seis puntos del City antes de la última jornada y luego ganamos y ellos perdieron y nosotros solo estábamos a tres puntos. Vine aquí hoy con esa mentalidad, significa que todavía estamos persiguiendo como locos. Honestamente, tal vez porque soy un poco tonto, ¡pero funciona de maravilla para mí! Y los chicos están invitados a seguir ese camino”

Vea también: Luis Díaz comandó el once ideal de sudamericanos en Europa