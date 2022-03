El buen hijo vuelve a casa: Kevin Magnussen regresa a Haas para la temporada 2022 de la F1

Tras la salida del piloto ruso Nikita Mazepin del equipo Haas debido a motivos extradeportivos ligados a la invasión de Rusia a Ucrania, el equipo estadounidense se vio en la necesidad de encontrar a última hora un piloto para la temporada 2022 de la Fórmula 1, la cual comienza el 20 de marzo en Baréin.

Como dice el famoso refrán: "el buen hijo vuelve a casa", el piloto danés Kevin Magnussen regresa a Haas tras un año fuera de la máxima categoría del automovilismo. 'K-Mag' retorna para ocupar el puesto de Mazepin y será el compañero de Mick Schumacher para la nueva temporada.

BREAKING: K-Mag is back!



Kevin Magnussen will race for @HaasF1Team alongside Mick Schumacher in 2022#F1 @KevinMagnussen pic.twitter.com/wMiTAAs85U