¿Qué es Kosmos?: el universo empresarial de Piqué donde conoció a Clara Chía

Gerard Piqué sorprendió al mundo del fútbol el jueves al anunciar su retirada, pero su vida más allá del balón lleva tiempo planificada: inversiones inmobiliarias, en videojuegos, fútbol y tenis... y un objetivo final: la presidencia del Barcelona.

"Será presidente del Barça, sin duda", dijo el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en la noche del jueves al viernes en la radio Cope.

"Tiene tres condiciones para ello: lleva 25 años en el club, conoce el fútbol desde el lado del jugador y conoce la industria del deporte desde el lado del empresario. Seguro que puede ser un gran presidente para el Barcelona", añadió Tebas.

El mismo jugador dejó entrever en su vídeo publicado el jueves para anunciar su retirada que "tarde o temprano, volveré".

"Quiero ser presidente del Barça. Es un paso que me gustaría tomar cuando me retire. No me veo como entrenador. No creo que lo disfrutaría tanto", decía ya en 2016 este nieto de un dirigente azulgrana (su abuelo Amador Bernabéu).

Pero, antes de ser elegido como mandatario por los socios, el defensa catalán, de 35 años, seguirá su camino en el mundo empresarial, donde sus inversiones se dirigen a cuatro ejes principales.

Inmobiliaria, restaurantes, videojuegos

Primero el negocio inmobiliario. En 2009, Piqué funda Kerad Holding, una sociedad que gestiona con su padre, Joan Piqué. Tras unas cifras en alza permanente, la empresa perdió 2,1 millones de euros (2,056 millones de dólares) en 2020, un año golpeado por el covid-19.

Después, el sector de los videojuegos. En 2011, el futbolista crea su propia empresa de desarrollo de juegos en línea, Kerad Games, que cerró siete años más tarde. Una década después de fundar su sociedad, entabla amistad con el 'streamer' estrella Ibai Llanos, y los dos lanzan en 2021 su propio equipo de esports con el nombre de KOI.

En 2018, Piqué y su entonces pareja, la cantante Shakira, abren un lujoso restaurante frente a una playa de Barcelona, que cerraría dos años más tarde por la pandemia de covid-19.

Ese mismo año, Piqué compra el 99% de las acciones del FC Andorra, entonces en la quinta división del fútbol español, y enjuga su deuda de 200.000 euros (196.052 dólares). A finales de la temporada 2018-2019, Andorra logra deportivamente su boleto para la cuarta división, y sube incluso a la tercera, ocupando la plaza del desaparecido Reus Deportiu.

En mayo de 2022, el Andorra sube a la segunda división española, convirtiéndose en el primer equipo extranjero en participar en un torneo profesional en España.

Kosmos, un acierto

El último eje es el de los eventos deportivos. En el verano de 2017, Piqué sigue un curso sobre comercio, diversión, medios y deportes en la universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Su gran acierto llegará en 2017: con un dirigente del gigante japonés del comercio en línea Rakuten, al que conoció en una cena organizada con Shakira para acercar a los inversores nipones al Barcelona, funda una sociedad de eventos deportivos denominada Kosmos.

Un año más tarde, Kosmos adquiere los derechos de la Copa Davis para 25 años por 2.500 millones de euros (2.451 millones de dólares) e inicia una gran reforma de la competición, que para muchos desnaturaliza completamente la prueba.

Pero en abril de 2022, estalla una polémica en España tras conocerse que Kosmos cobró 24 millones de euros (23,5 millones de dólares) en comisiones por ayudar a la Federación Española de Fútbol (RFEF) a organizar la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Fue el último alboroto causado por los negocios de Piqué, que vestirá su camiseta de futbolista por última vez en el Camp Nou el sábado en la Liga contra el Almería, antes de pasar definitivamente al mundo empresarial.

