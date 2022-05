El mensaje de Mbappé a Florentino Pérez, con el cual rechazó al Real Madrid

Más colectivo en el terreno de juego y más individualista fuera de él, el astro Kylian Mbappé ha adquirido una nueva envergadura con el París Saint-Germain. Al decidir quedarse en el club francés, tras meses de dudas, eclipará en cierta medida a Neymar y Lionel Messi, las otras dos superestrellas de su equipo.

'Kyky' sumó recientemente un nuevo título a su colección: luego del Mundial y de la segunda estrella en la elástica de los 'Bleus' en 2018, el supersónico delantero francés añadió en abril un cuarto título de Ligue 1 a su palmarés, con sólo 23 años, su tercera liga con el PSG... y probablemente la más exitosa a nivel personal.

Mbappé guio al equipo parisino con sus 25 goles y 17 pases de gol en el campeonato galo, que finaliza como máximo goleador por cuarta ocasión consecutiva.

En un futuro próximo alcanzará quizás el récord de Jean-Pierre Papin, máximo goleador en cinco temporadas consecutivas con el Olympique de Marsella (1988-1992), después de optar por seguir en el PSG y no por unirse al Real Madrid, como se rumoreó durante meses.

Según información del periodista Josep Pedrerol, de El Chiringuito, el francés le comunicó la decisión al presidente del conjunto 'Merengue', Florentino Pérez, mediante un mensaje de texto.

Le informo de que he decidido quedarme en el PSG . Gracias por haberme dado la posibilidad de jugar en el Real Madrid , el club del que he sido seguidor desde que era niño

🚨EXCLUSIVA @jpedrerol🚨



🐢"Le COMUNICO que he DECIDIDO QUEDARME en el PSG"🐢



💣"Quiero AGRADECERLE la OPORTUNIDAD que me ha DADO de JUGAR en el MADRID, el club del que he sido FAN desde PEQUEÑO"💣



📲El WHATSAPP de MBAPPÉ a FLORENTINO📲 pic.twitter.com/lWRuum0dpF