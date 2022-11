¡Luto en el deporte! La patinadora colombiana Carolina Otálora falleció en Bogotá

Carolina Otálora fue una mujer que dio un valioso aporte al patinaje artístico colombiano. Junto a su esposo, Juan Lemus, alcanzó victorias para el departamento de Cundinamarca y para el país.

Otálora padecía un cáncer gástrico, que le fue detectado en agosto, y que no tenía cura. Sus dolores eran tan fuertes, que decidió aplicarse la sedación paliativa terminal, a través de la cual el paciente se mantiene sedado hasta que la enfermedad, causa el fallecimiento.

En la noche del sábado 12 de noviembre, la deportista inició el procedimiento de aplicarse la sedación paliativa terminal, haciendo que sus compañeros y familiares le dieran el último adiós a una de las deportistas más representativas de Colombia a nivel internacional y nacional.

“Ella fue la que tomó la decisión. Así nosotros no hubiéramos querido, pues era su voluntad y lo tenía que hacer”, expresó Juan Manuel Lemus, esposo y también su pareja de profesión.

Tras el inicio de su procedimiento, en la mañana de este domingo 13 de noviembre, el hospicio donde permanecía la patinadora Carolina Otálora confirmó que sobre las 6 de la mañana falleció la deportista, luego de someterse a la sedación paliativa terminal que inició ayer en horas de la noche

La información también fue confirmada por su esposo, quien la acompaño hasta el último momento de su vida y que por medio de las redes sociales compartió unas conmovedoras palabras a la que fue su compañera sentimental y de patinaje por más de 10 años de carrera deportiva.

"Siendo las 6:20 a.m... no sé si sentirme triste o feliz... Carito ha logrado su objetivo de irse al cielo con la bendición de todos. Por favor estar listos para despedirla como ella nos lo pidió. Ahora es un angelito más en el cielo y desde allí nos cuidará a todos. Tuve la fortuna de tomar su mano en sus últimos suspiros y no sentí miedo. Creo que fue un momento feliz y simplemente se tranquilizó para volar muy alto…", compartió Juan Manuel Lemus tras el fallecimiento de su esposa.

Homenaje de la Federación de Patinaje

Luego de conocer la decisión de Carolina Otálora y el difícil momento que está viviendo sus familiares, la Federación de Patinaje en Colombia intentó realizar un homenaje a la campeona de patinaje artístico y por medio de un video en sus redes sociales recordó cada momento que vivió la deportista en su carrera.

“El deporte de Colombia le rinde un homenaje a la gran campeona del patinaje artístico CAROLINA OTÁLORA y rodea con un gran abrazo de solidaridad a su familia”, agregó el Comité Olímpico Colombiano.