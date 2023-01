¿Lesión o problemas económicos? Crece la polémica por la contratación de Rafa Pérez a Junior

Sigue creciendo la polémica por la contratación de Rafa Pérez al Junior de Barranquilla, pues cuando se esperaba que el equipo tiburón oficializara la llegada del defensa central, se dio a conocer que una anomalía en los exámenes médicos descartó el fichaje del colombiano. Sin embargo, desde Argentina se maneja otra hipótesis.

El pasado martes 3 de enero, Rafa Pérez presentó los exámenes médicos en la sede deportiva del Junior de Barranquilla para poder firmar su vinculación con el equipo de la ‘arenosa’, sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que el jugador se encuentra con algunas molestias físicas y por esta razón fue descartado para llegar al equipo rojiblanco.

Con el fin de aclarar los rumores que se han presentado en la capital del Atlántico sobre el estado de salud del jugador, Rafa Pérez habló con el medio de comunicación Toque Sports, donde el jugador barranquillero aseguró no estar lesionado y que le sorprendió la decisión de la junta directiva del equipo tiburón.

“¿Por qué no firmé con Junior? La misma pregunta me hago yo. El médico Fernández me dice que estoy propenso a sufrir lesiones y me sorprende porque yo esto bien físicamente. Vengo haciendo pretemporada desde el mes de diciembre, bastante exigente en el fútbol argentino sin ningún tipo de problemas”, aseguró el defensa central.

Añadió: “el lunes el médico Fernández me llamó y dijo que me sintiera tranquilo, pero que necesitaba la última palabra de un especialista de Estados Unidos, sorprendiéndome aún más, pues él es el médico”.

Por otro lado, el jugador entregó detalles del reporte médico del Junior de Barranquilla, el cual aseguró que el defensa central tenía una pubalgia, lesión que Pérez confirmó no tener.

“Yo respeto todas las formas de la rigurosidad del cuerpo médico, pero si prevén que pueda existir una pubalgia, yo le dije a mi representante que, si me lesionaba, no le iba a cobrar ni un solo peso. Se está hablando de una lesión que no tengo”, finalizó en jugador que permanece en la ciudad de Barranquilla.

¿Qué dicen desde Argentina?

Luego de que se diera a conocer la supuesta lesión del jugador colombiano, varios medios de Argentina informaron que el jugador no sufre de ninguna lesión, y que simplemente el rumor que corre es porque Junior de Barranquilla no llegó a un acuerdo económico con Talleres de Córdoba, equipo dueño del pase del defensa central.

Hasta el momento Rafa Pérez se encuentra en la ciudad de Barranquilla para definir su futuro deportivo, en dado caso que no pueda llegar a un acuerdo con el equipo ‘tiburón’, el defensa central tendrá que volver a Argentina.