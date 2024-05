¿Lo logrará? Estas son las cuentas que le permitirían a Santa Fe clasificarse una fecha antes a la final

Independiente Santa Fe sumó una victoria clave en la cuarta fecha de los cuadrangulares finales y sigue ilusionado con jugar la final de la Liga BetPlay del primer semestre del 2024. En un juego reñido contra Once Caldas, un gol de Daniel Torres al minuto 58 le permitió llegar a los 10 puntos y seguir como el líder del grupo B.

Los dirigidos por Pablo Peirano, que se encuentran invictos en esta fase final del campeonato y aún no han recibido goles en contra, podrían sellar su clasificación este domingo, después de disputar la fecha 5. Sin embargo, para que eso suceda, tienen que darse cuenta una serie de hechos.

Esto es lo que necesita Independiente Santa Fe para poder quedarse con el grupo B en la penúltima fecha

En primer lugar, los 'cardenales' tendrían que imponerse ante la Equidad de Alexis García. Este partido se jugará este domingo 26 de mayo, en el estadio El Campín, a partir de las 5:00 de la tarde.

Pero, además, el Deportes Tolima de David González tendría que empatar o perder en Manizales vs Once Caldas, en el partido que va a jugarse el mismo domingo a las 7:15 de la noche. Pues, en alguno de esos dos casos, solo podría sumar máximo 11 puntos y ya no tendría opciones de alcanzar matemáticamente a Independiente Santa Fe en la jornada 6.

Si el 'pijao' sale victorioso en el estadio Palogrande, el finalista del grupo B solo podría conocerse hasta la última fecha. Esto teniendo en cuenta que habrá un enfrentamiento directo contra Independiente Santa Fe en el estadio Manuel Murillo Toro y que el beneficio del 'punto invisible' le podría permitir clasificarse con 13 puntos.

Otro dato que hay que tener en cuenta es que si Independiente Santa Fe le gana a Equidad, eliminaría automáticamente al Once Caldas porque el 'blanco blanco' ya solo puede llegar a la barrera de los 11 puntos.

Los últimos encuentros entre Santa Fe y Equidad en El Campín

La última vez que Independiente Santa Fe y La Equidad Seguros se vieron frente a frente en El Campín fue el 12 de agosto de 2023, por la fecha cinco de la Liga BetPlay II de ese año. En esa oportunidad el partido culminó 1-1 después de que Hugo Rodallega adelantó al 'rojo capitalino' al minuto 20 y Johan Rojas consiguió el empate de los 'aseguradores' al 53.

Previo a ese encuentro, el penúltimo partido en el 'coloso de las 57' también finalizó 1-1 con anotaciones de Wilfrido de la Rosa y de Pablo Lima, y ​​el antepenúltimo terminó 0-2 a favor de La Equidad.

Las estadísticas indican que la última victoria de Independiente Santa Fe ante La Equidad en El Campín fue el 13 de diciembre de 2020, con un marcador definitivo de 2-1. Esa noche los goles 'cardenales' los hicieron Jorge Ramos y Patricio Cucchi, y permitieron que los entonces dirigidos por Harold Rivera se clasificaran para jugar la final de esa Liga.