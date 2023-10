Águilas Doradas extendió su invicto por Liga 2023-II: 0-0 con Pereira, en el Hernán Ramírez Villegas

Este miércoles 11 de octubre, Deportivo Pereira y Águilas Doradas se citaron en el Estadio Hernán Ramírez Villegas para disputar un duelo pendiente, válido por la octava fecha de la Liga Colombiana 2023-II. Los dirigidos por el entrenador venezolano César Farías se fueron con un empate 0-0 de la capital risaraldense, extendieron su invicto en el 'todos contra todos', se ratificaron en el liderato y llegaron a 34 puntos.

Los 'dorados' están teniendo una campaña digna de enmarcar. Ya son 9 triunfos y siete empates para el conjunto de Rionegro. Por su parte, el equipo de Alejandro Restrepo se estancó en el puesto 18 y, prácticamente, se despidió de los cuadrangulares semifinales.

A pesar de que no hubo goles en la cancha del 'grande matecaña', las emociones y opciones peligrosas no faltaron. Ángelo Rodríguez tuvo varias chances de abrir el marcador, pero le faltó puntería en el remate final y el arquero venezolano José David Contreras estuvo muy seguro. Marco Pérez, quien espera defender el 'Botín de Oro' que consiguió en el apertura 2023 (13 goles), no pudo batir el arco custodiado por Aldair Quintana.

Deportivo Pereira intentó todo para vencer a Águilas Doradas

Restrepo hizo lo que pudo para reclamar los tres puntos. Mandó a la cancha a Kener Julián Valencia, Ederson Moreno y Arley Rodríguez, pero les fue imposible anotar. Wilson Morelo, quien anotó el último gol en la goleada 0-5 de Águilas a Independiente Santa Fe, fue uno de los alternantes de Farías, pero no pudo alterar el marcador.

¿Qué partidos le quedan a Águilas Doradas?

El equipo de César Farías está a cuatro partidos de terminar el 'todos contra todos' invicto, una gesta que ningún equipo ha logrado desde que se implementó el torneo corto. A los 'dorados' le quedan los siguientes partidos: Alianza Petrolera (L), La Equidad (V), Envigado (L) y Jaguares (V).