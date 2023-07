Allegada a la Selección Colombia reveló la situación de las ‘vetadas’: “Le hacen daño al grupo”

El tema de las futbolistas 'vetadas' en la Selección Colombia Femenina sigue retumbado en los oídos de algunas jugadoras allegadas a la Federación, quienes por medio de diferentes plataformas digitales han explicado la verdadera situación con las jugadoras que no fueron llamadas al Mundial Femenino 2023.

La exjugadora de fútbol Lina Arciniegas y expareja de Leyci Santos se pronunció sobre el tema, quien, a través de su cuenta de Twitter, explicó la situación de las jugadoras que se encuentran'vetadas' de la FCF, afirmando que no es que están vetadas, sino que no hacen bien al grupo.

“Les voy a contar cómo es la cosa, ya que no soy más jugadora. Hay jugadoras que no llaman por malos comportamientos, con altos mandos o partes interesadas muy poderosas (…) Hay jugadoras que no llaman por diferencias con el técnico, como en todos los equipos. Pero hay jugadoras que no están vetadas, sino que simplemente le hacen daño al grupo por actitud y se montaron al bus del veto por seguir figurando”, aseguró la exjugadora de Millonarios.

Aunque, la exjugadora no quiso revelar nombres, sí dejó claro que dentro de las 23 convocadas para el Mundial Femenino, faltaron algunas futbolistas que por su nivel debían ser llamadas, pero que, lastimosamente, el fútbol a veces no es justo.

“Claro, también hay jugadoras que no están vetadas y qué tal vez debieron ir, pero, pues el fútbol no es lo más justo que digamos siempre (…) Lo que sí es una realidad es que estamos representadas por las mejores jugadoras del país y que en la titular, solo haría falta una o tal vez dos que no están convocadas”, agregó Lina Arciniegas.

Por último, la exjugadora de Millonarios y Santa Fe agregó que todas las jugadoras que están en la cita mundialista merecen estar allí, pues su trabajo dentro de la temporada les ha permitido ganarse un puesto en la FCF.

“Todas las que están allá han trabajado demasiado duro por estar, y todas, probablemente, juegan mil veces mejor que tú que las críticas. Ellas no tienen la culpa. Paren las comparaciones”, finalizó la atacante.

Jugadores que estarían ‘vetadas’

Algunas de las jugadoras que han hablado del ‘veto’ en la Selección Colombia son: Yoreli Rincón, Natalia Gaitán, Isabella Echeverri y Vanessa Córdoba, quienes han tenido algunas diferencias con las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol, los cuales no han permitido que estas jugadoras vuelvan a vestir la camiseta de la tricolor.

Vale recordar que la única jugadora ya retirada es Isabella Echeverri.