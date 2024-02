Linda Caicedo sigue dejando la bandera de Colombia en lo más alto: nominada a nuevo premio

Para nadie es un secreto que Linda Caicedo es una de las jugadoras más importantes del fútbol femenino en Colombia, teniendo en cuenta la larga trayectoria que ha tenido la atacante no solo en el rentado nacional sino internacional, haciendo que su nombre sea nominado para varios premios a nivel mundial.

En esta oportunidad, Linda Caicedo fue nominada para un significativo premio a nivel mundial. Este lunes 26 de febrero, se dio a conocer que la jugadora de la Selección Colombia peleará por el galardón de la deportista revelación del año, en donde tendrá como rivales a grandes deportistas como Jude Bellingham, la tenista Coco Gauff, el nadador Qin Hayang, el atleta Josh Kerr y la futbolista Salma Paralluelo.

Sin ninguna duda, esta nueva nominación para Linda Caicedo es un gran logro para la atacante colombiana, quien sigue haciendo buenas actuaciones con la camiseta del Real Madrid, además de ser una de las referentes de la Selección Colombia, que en la actualidad está disputando la Copa Oro en Estados Unidos.

Para esta gala, Linda Caicedo es la única deportista colombiana que estará presente en el evento que se llevará a cabo en Madrid el próximo 22 de abril, y en donde estarán los deportistas más destacados en el mundo, los cuales también sueñan con quedarse con uno de los premios de las diferentes nominaciones.

Vale mencionar que durante el 2023, Linda Caicedo fue nominada en varios premios. Lo más relevante en lo que estuvo la colombiana fue para ganarse el Balón de Oro, además de pelear por el mejor gol del Mundial Femenino Australia y Nueva Zelanda, donde el equipo nacional tuvo una gran actuación.

