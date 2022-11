¡Bomba! Lionel Messi reveló que en poco tiempo se podría retirar del fútbol

Nadie le quita el sueño a los argentinos de levantar la tercera Copa del Mundo de su historia en Catar 2022. El país árabe ya está colmado de camisetas 'albicelestes' con la expectativa hasta los tuétanos de ver campeón a la 'scaloneta' el 18 de diciembre en el estadio de Lusail.

La Copa América de 2021 contra Brasil y la Copa de Campeones frente a Italia, adornan el buen trato a la pelota que maneja esta Selección Argentina comandada por un Lionel Messi que afrontará su último mundial -como ya avisó que será- con el cuchillo entre los dientes para alzar el trofeo que tanto le ha sido esquivo.

Messi dio sus candidatos para Catar 2022

Aún con toda la ambición en la mente, el '10' sabe que esta copa no será un trámite y que hay otras selecciones que llegan en un gran nivel. De hecho, en diálogo para Conmebol con su excompañero en la 'albiceleste' Ezequiel Lavezzi, dio sus principales candidatos a ganar el máximo torneo de fútbol en todo el planeta.

"Siempre son los mismos. Hay algunas sorpresas pero en general los grandes son los candidatos. Brasil, Francia, Inglaterra hoy están un poco por encima de los demás, pero en un Mundial cualquier cosa puede pasar", dijo la 'pulga'.

Lavezzi estuvo junto a Messi en aquella generación dorada de la Selección de Argentina, pero que es recordada con lápida por haber perdido tres finales consecutivas: Mundial Brasil 2014 y las Copa América de 2015 y 2016. Sobre ese grupo, Messi dijo que es inolvidable por la hermandad que enlazaron, pero que también hubo momentos negativos tras los fracasos.

"Pasamos muchos momentos juntos, muchos viajes, horas de concentración y hablamos de todo, de la vida. El proceso del Mundial 2014 fue lindo, pasamos momentos duros pero después se armó un grupo espectacular y disfrutábamos lo que hacíamos, también acompañaban los resultados", declaró.

"Fue muy injusto todo con la generación que perdió las finales, más allá de no haber podido ganar, hizo todo el recorrido, todo el camino. La gente disfrutó mucho el Mundial 2014, del primer al último día y fue injusto porque traspasó lo futbolístico, los comentarios ya eran dañinos y hasta les hicieron daño a nuestras familias", añadió.

"No creo que juegue mucho más"

Con 35 años de edad, Lionel Messi sabe que no falta mucho para su retiro profesional, pero en Argentina no pierden la ilusión de verlo jugar en su liga, sobre todo en Newell's, club del que es hincha y en el que soñó con jugar algún día cuando era pequeño. Sin embargo, el '10' reconoció que es algo que ahora no depende únicamente de él y reveló que cada vez ve más de cerca su adió de las canchas.

"No sé, pasan tantas cosas... Fue un sueño que tuve siempre de chiquito, de poder jugar en el fútbol argentino, que iba a la cancha y quería estar ahí. Pero hoy depende de muchísimas cosas, tengo mi familia, tres hijos, acabo de tener un cambio muy grande en mi vida que me costó muchísimo a mí y a toda mi familia. Hoy lo superé y nos sentimos espectaculares", dijo

"Amo jugarlo y disfruto de eso, lo único que hice toda la vida es jugar al fútbol y seguro esté relacionado, aunque no se en qué. No creo que juegue mucho más", culminó.