Liverpool 'blindó' a Luis Díaz: se diluye el supuesto fichaje por el París Saint-Germain

Luis Díaz está concentrado con la Selección Colombia en Londres, pues el viernes afrontará un amistoso contra España. El extremo oriundo de Barrancas, de 27 años, retomó su protagonismo en Liverpool luego de la lesión de rodilla que lo tuvo marginado en la temporada 2022/23. Debido a su buen rendimiento, el guajiro fue vinculado con el París Saint-Germain; sin embargo, dichos rumores fueron desmentidos por Fabrizio Romano.

Kylian Mbappé tendría todo acordado para llegar al Real Madrid, por lo cual el conjunto que dirige Luis Enrique estaría buscando un reemplazante de primer nivel. Díaz Marulanda fue asociado con el PSG, pero los 'reds' no tienen planeado dejarlo ir. Cabe resaltar que el atacante de la Selección Colombia tiene contrato con la escuadra de Merseyside hasta el 30 de junio de 2027.

'Lucho' es titular indiscutible en el equipo de Jürgen Klopp y el de Barrancas pudo demostrar todo su valor cuando Mohamed Salah y Darwin Núñez estuvieron alejados de las canchas. El atacante surgido en Junior de Barranquilla lleva 11 goles y cinco asistencias en los 39 partidos que ha disputado (2.717' minutos).

¿El sustituto de Jürgen Klopp dejará ir a Luis Díaz?

La inminente ida de Klopp de Anfield marcará el futuro de Díaz en Liverpool. El estratega que reemplace al alemán tendrá que tomar una decisión respecto a la continuidad del exPorto, quien tiene a varios pretendientes. Por el momento, el 'cafetero' seguirá en el emblemático conjunto inglés, el cual ya conquistó la Copa de la Liga. La Premier League y la Europa League son sus próximos objetivos.

¿Qué dijo Fabrizio Romano sobre Luis Díaz?

"El París Saint-Germain no se ha puesto en contacto con el Liverpool por Luis Díaz, hasta el momento no hay negociaciones ni conversaciones en curso. El Liverpool no muestra ningún deseo o plan de vender a Díaz, considerado un jugador clave. El PSG tiene otras prioridades y por el momento no trabaja en el fichaje de de Luis Díaz", señaló el periodista italiano, especializado en fichajes, en su cuenta de 'X'.

