¡Inseparables! Klopp y Luis Díaz, una relación que durará muchos años más

Para nadie es un secreto que Jürgen Klopp, se ha convertido en un ‘padre’ futbolísticamente hablando para Luis Díaz, ya que, desde la llegada del colombiano a las 'toldas' del Liverpool, el entrenador fue el encargado de abrirle las puertas del club, para que el colombiano se sintiera como en casa y poderse acoplar rápidamente al esquema.

En las diferentes ruedas de prensa, el entrenador alemán, ha demostrado su felicidad por la contratación del colombiano, además de estar sorprendido cada día más, ya que, la forma de entrenar del guajiro sigue sorprendido no solo al director técnico, sino también a toda la prensa inglesa.

Además, la prensa inglesa destaca la gran participación que ha tenido Klopp, sobre los nuevos jugadores del Liverpool, resaltando la capacidad que tiene para ver sus cualidades, acoplándolos rápidamente a la idea de juego, por tal motivo, el Liverpool, es catalogado en la actualidad como uno de los mejores equipos del mundo.

Por esta razón y los resultados obtenidos en los últimos años, la directiva del Liverpool dio a conocer a través de sus redes sociales la renovación con el entrenador alemán, cuatro años más, tratando de mantener el proceso deportivo que inició desde el 2015, generando grandes resultados en las diferentes competencias.

“¡Estamos encantados de anunciar que Jürgen Klopp ha firmado un nuevo contrato para ampliar su compromiso con el club!”, fue el mensaje del club inglés, para anunciar la renovación del Klopp hasta el 2026.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴