Los 20 datos previos de Liverpool - Real Madrid, final Champions League

Por tercera vez, Liverpool y Real Madrid se enfrentan en una final de la Liga de Campeones, el sábado en el Stade de France de Saint-Denis, lo que servirá de revancha para ambos y también de desempate, tras repartirse los títulos en sus anteriores decisivos enfrentamientos, después de la victoria de los Reds en el Parque de los Príncipes de París en 1981 (1-0) y el triunfo de los blancos en Kiev en 2018 (3-1).

Liverpool y Real Madrid se verán las caras en el Stade de France para definir al campeón de la Champions League 2021/22. Protagonizarán el 9° enfrentamiento en la historia de la competición europea. Comparativa estadística entre Liverpool vs. Real Madrid.

• Disputaron 8 duelos con 4 victorias de Real Madrid (10 goles), 3 de Liverpool (8 tantos) y 1 empate. Fueron rivales en las ediciones de 1980/81 (Final), 2008/09 (Octavos), 2014/15 (Grupo B), 2017/18 (Final) y 2020/21 (Cuartos).

• Será la tercera final entre Reds y Blancos por el certamen europeo (Copa de Europa / Liga de Campeones), el duelo decisivo más repetido de la historia. La primera vez que se enfrentaron fue en la final de la Copa de Campeones de Europa en 1981 con victoria de Liverpool por el gol de Alan Kennedy en el Parque de los Príncipes de París. Mientras que, la segunda final fue en 2018 cuando el Madrid se impuso 3-1 en Kiev gracias a los tantos de Karim Benzema y Gareth Bale x2; Sadio Mané anotó el gol para los de Jürgen Klopp.

• Real Madrid cuenta con un invicto de 5 partidos ante Liverpool con 4 victorias y 1 empate. Los Reds ganaron los primeros 3 cruces en el historial y no consiguen hacerlo desde los Octavos de Final de 2008/09: 4-0 (Fernando Torres, Steven Gerrard x2 y Andrea Dossena). La única igualdad entre ambos equipos fue en el duelo reciente por los Cuartos de Final de la pasada edición, sin goles en Anfield.

• Será el 6° duelo entre un conjunto inglés y otro español en una final de @ChampionsLeague. Hubo 4 triunfos de los españoles: FC Barcelona vs. Arsenal (2005/06) y Manchester United (2008/09 y 2010/11) y Real Madrid vs. Liverpool (2017/18); y 1 para los ingleses: Liverpool vs. Real Madrid (1980/81).

• Liverpool buscará quedarse con su 7° trofeo de Champions en la historia y poder alcanzar a AC Milan como escolta del Madrid quien suma 13. Se consagró 6 veces como Rey de Europa (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 y 2018/19). Los Reds cuentan con 3 subcampeonatos (1984/85, 2006/07 y 2017/18).

• Real Madrid es el máximo ganador en la historia (13) y el primero en quedarse con la “Orejona” en 1956. Los Merengues cuentan con 6 Copas de Europa (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 y 1965/66) y 7 Champions League (1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17 y 2017/18). Los Blancos obtuvieron 3 veces el subcampeonato (1961/62, 1963/64 y 1980/81). De conquistar nuevamente Europa, le sacaría el doble al segundo más ganador (AC Milan con 7).

• Inglaterra y España dominan la tabla de palmarés en la historia de la Champions. Equipos representantes de Inglaterra (14 títulos y 10 subtítulos) contra combinados de España (18 títulos y 11 subtítulos).

• Carlo Ancelotti (Real Madrid) podría coronarse por 4° vez en la Liga de Campeones de la UEFA. El experimentado DT fue campeón con AC Milan (2002/03 y 2006/07) y Real Madrid (2013/14), mientras que obtuvo el segundo puesto con AC Milan vs. Liverpool en 2004/05.

• Jürgen Klopp (Liverpool) ganó 1 de sus 3 finales de Champions League, con Liverpool frente a Tottenham Hotspur en 2018/19. Anteriormente, cayó en las finales de 2012/13 (vs. Bayern Múnich) y 2017/18 (vs. Real Madrid) como entrenador de Borussia Dortmund y Liverpool respectivamente. También, obtuvo el subtítulo en la Europa League 2015/16 con Liverpool.

• Liverpool se convirtió en el primer finalista del certamen actual tras eliminar a Villarreal. El conjunto de Jürgen Klopp lleva la delantera en la tabla actual de puntos (31), victorias (10), disparos (201) y recuperaciones (224).

• Real Madrid se clasificó a la gran final luego de remontar la serie ante Manchester City en tiempo suplementario. Los Galácticos son el conjunto con más participaciones (52), títulos (13) y finales (17) en la historia de la competición.

• Liverpool y Real Madrid alcanzaron sus mejores desempeños en la actual competición durante los segundos tiempos de juego (27 y 26 puntos respectivamente).

• De acuerdo a las estadísticas de DataFactory, Thibaut Courtois (Real Madrid) lidera el rubro general de atajadas en la Champions League 2021/22 con 53 y 4 vallas invictas. Por su parte, Alisson Becker (Liverpool) acumula 18 salvadas y 4 vallas invictas en la actual temporada.

• Karim Benzema (Real Madrid) encabeza el ranking de goleadores (15) y es el jugador top en disparos (44) del presente certamen continental. El francés está a 2 conquistas de igualar la mejor marca de Cristiano Ronaldo en una misma temporada de UCL con el Real (17 tantos en 2013/14).

• Mohamed Salah (Liverpool) aportó 8 goles en la edición actual y es el segundo futbolista con mayor número de disparos (37). Mohamed Salah (8), Sadio Mané (5) y Luis Díaz (2) conformaron uno de los tridentes más efectivos en la temporada. Comparativa estadística entre Salah y Benzemá.

• Rodrygo (Real Madrid), clave en la instancia de Semifinales ante Manchester City, registra 10 gritos en 26 presencias en la Champions League.

• Roberto Firmino (Liverpool) cuenta con el mejor porcentaje de efectividad en disparos (50%) de la presente competencia (5 goles tras 10 remates).

• Fabinho (Liverpool) es el jugador top en el listado global de recuperaciones totales (39). En tanto, su compatriota Casemiro es el jugador con más robos de balón en el Madrid (22).

• Vinicius Júnior (6) y Luka Modric (4) son los máximos asistidores de los Merengues en el certamen actual. En tanto, los laterales Andrew Robertson y Trent Alexander-Arnold son los futbolistas de Liverpool con más pases de gol (3 cada uno).

