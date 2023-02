¡Evite la pereza! Los consejos más efectivos para salir a trotar en días de lluvia

Para nadie es un secreto que, en los días lluviosos, la pereza se hace cada vez más frecuente en las personas que practican el Running, pues aseguran que no hacen sus respectivos ejercicios para evitar enfermedades o simplemente por seguridad, pues cuando el piso está mojado son más frecuentes los accidentes.

Sin embargo, esta excusa se acabó, pues según dio a conocer Santiago García, maratonistas, uno de los placeres de la vida es correr bajo la lluvia, siempre y cuando se tengan todas las medidas seguridad correspondientes, para así evitar cualquier tipo de contratiempos.

“Correr bajo la lluvia es tan placentero como el baile de aquel film. Eso es lo primero que hay que saber… Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr.”, aseguró el deportista en conversaciones con Infobae.

Según lo informado por el deportista, el momento más difícil para los atletas son los primeros diez segundos, teniendo en cuenta que es el momento que las gotas y el cuerpo tienen el primer contacto y, que después de allí, es placentero, siempre y cuando siga los siguientes consejos.

Ropa adecuada

Lo más importante pare correr bajo la lluvia es tener la ropa adecuada, tener colores que se vean claramente bajo la lluvia y no se vayan a confundir con el fondo. Si corre de noche, es importante llevar refractarias, esto con el fin de evitar accidentes mientras realiza su actividad física.

“Estos son buenos consejos para los días sin lluvia, pero lo son aún más bajo una cortina de agua. Si se sale en primavera o verano, la ropa tiene que ser la de esas estaciones y no requiere un consejo extra, aunque si se puede elegir entre dos pares de zapatillas, siempre se optará por las que tengan una suela con más agarre. La ropa en invierno requerirá un rompeviento, un cuello, un par de guantes, solo dos remeras si hace frío”, aseguró el deportista.

Vea también: Independiente Medellín debutó con un empate por Copa Libertadores 2023

No trotar en superficies resbaladizas

Uno de los consejos más importantes para trotar bajo la lluvia es no hacerlo en superficies metálicas o baldosas, pues están son muy resbaladizas, lo cual puede causar graves accidentes al deportista, es por eso que lo recomendado es hacerlo en superficies de cemento.

“Si el agua no deja ver el piso, no pasar corriendo, salvo que se tenga la certeza de que debajo la superficie es plana y segura. Aventurarse a lo desconocido, alejarse mucho del punto de partida, no es para días de lluvia fuerte. Diferenciar también entre una suave llovizna y una caída de agua importante”, afirmó García.

Seguridad e hidratarse

Otro de los puntos claves para trotar bajo la lluvia es conocer el terreno en el que va a realizar el ejercicio y, mirar que una tormenta eléctrica no se avecine mientras que se haga la actividad física, ya que esto puede causar accidentes.

“Correr bajo la lluvia también puede producir roces en la piel. Usar vaselina para evitar esos roces y la irritación de la piel. Es muy común el paspado cuando llueve. Otro elemento que no debe olvidarse es la hidratación. Hidratarse siempre es importante, pero con la lluvia muchas veces los corredores descuidan este punto. El cuerpo se deshidrata, no importa si está lloviendo o no”, finalizó el deportista