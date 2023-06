Lucas González desmintió que amaba a Atlético Nacional y explotó contra los rumores

Durante los últimos días se ha generado una fuerte polémica por unos rumores que se dieron a conocer por medio de las redes sociales sobre Lucas González, quien supuestamente había afirmado que Águilas Doradas iba a enfrentar el juego frente Alianza Petrolera con jugadores sub-20, ya que la nómina titular estaría de vacaciones.

En medio de los rumores que se presentaron, se dieron a conocer unas supuestas declaraciones del entrenador bogotano donde aseguraba que el juego frente Alianza Petrolera lo iba a jugar con la nómina titular, asegurando que amaba al Atlético Nacional e iba a hacer lo imposible para que el equipo antioqueño llegará a la gran final.

Sin embargo, estas palabras fueron desmentías por el entrenador de Águilas Doradas, que, en conversaciones con la jefatura de prensa del club, dejó claro que nunca ha dicho que amaba a Nacional y que el juego frente al equipo petrolero lo enfrentará con los mejores jugadores, dejando claro que todo han sido chismes de redes sociales.

“De ahí a que amo a un club, hay una distancia larga. Yo jamás he dicho eso. Se han dicho cosas mal usando mis palabras, porque es algo que no he mencionado nunca. Aparece una publicación ‘medio jocosa’ y me parece increíble que la repliquen medios”, aseguró Lucas González sobre las supuestas declaraciones.

De igual forma, dejó claro que nunca pensaría en tentar contra el juego limpio en la última fecha de los cuadrangulares, afirmando que el compromiso frente a Alianza Petrolera la enfrentará con los jugadores titulares.

“Como entrenador de fútbol yo nunca me prestaría para manipular posiblemente un resultado. La responsabilidad mía es ganar todos los partidos”, finalizó el entrenador.

#Prensa | 🎙️ “Se han dicho cosas mal usando mis palabras, porque es algo que no he mencionado nunca (…) Aparece una publicación ‘medio jocosa’ y me parece increíble que la repliquen medios”



🗣️ escucha las palabras de Lucas González en 👉 https://t.co/5plwuhy3GC pic.twitter.com/5GR1g2L9Ad — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) June 15, 2023

Dueño de Águilas Doradas regañó a Lucas González

En entrevista con ESPN, José Fernando Salazar, mayor accionista de Águilas Doradas, dio a conocer que en varias oportunidades ha aconsejado al entrenador bogotano para que se aleje de las redes sociales, donde ha sido fuertemente criticado por el bajón que ha tenido el equipo antioqueño en los cuadrangulares.

“Yo a Lucas le he dicho que se margine de las redes sociales, que eso en algún momento afecta, es más lo que resta que lo que suma. Pero hay que tener en cuenta que Lucas lleva solamente cinco meses dirigiendo, no 20 o 30 años, como el señor que dirige Nacional, como Julio Comesaña o mi amigo personal ‘Bolillo’ Gómez. Él hasta ahora se encuentra aterrizando en fútbol profesional y tiene que entender la dinámica que se maneja”, aseguró el dirigente.