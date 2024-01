¿Se sigue desarmando? Independiente Medellín podría perder una de sus máximas figuras

Las alarmas en Independiente Medellín siguen encendidas, teniendo en cuenta que durante las últimas horas, se dio a conocer que un equipo del fútbol del exterior estaría interesado en una de las piezas claves del equipo poderoso para la próxima temporada, dejando la puerta abierta para una nueva salida en cuadro antioqueño.

El jugador que tendría una inminente salida del Independiente Medellín sería Luciano Pons, quien durante este mercado de fichajes ha sido sondeado por varios equipos del fútbol colombiano y que durante las últimas horas tendría conversaciones adelantadas para salir del equipo de Alfredo Arias e ir al fútbol chileno.

Luciano Pons sería el delantero de la U. Chile

Según dio a conocer el diario En Cancha, la Universidad de Chile tendría negociaciones adelantadas con Luciano Pons para que sea el nuevo delantero del club para el 2024, luego de que Rodrigo Holgado, jugador que llegó al América de Cali, se negará a vestir los colores de la U. Chile en la presente temporada.

“Según información que maneja En Cancha, la U realizó una oferta formal para quedarse con el delantero argentino Luciano Pons, quien milita en Independiente de Medellín. De acuerdo a lo que maneja este sitio, la llegada del futbolista de 33 años está muy avanzada y solo resta por destrabar su salida del elenco colombiano, situación que en estos momentos está negociando el mismo trasandino con el Poderoso de la Montaña”, aseguró el medio en mención.

🚨La U 🇨🇱, muy cerca de contratar a Luciano Pons, delantero del DIM. 👇👇https://t.co/AJ8frHJNMj — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 11, 2024

Además, se pudo conocer que Alfredo Arias, entrenador del Independiente Medellín, no estaría de acuerdo con la salida de Luciano Pons, a pesar de que durante el 2023 el argentino no tuvo mucha continuidad, motivo por el cual, la transacción no sería nada sencilla y el cuadro chileno tendría de desembolsar una gran cantidad de dinero por el argentino.

Independiente Medellín preocupa a los hinchas

En dado caso que se llegue a dar la negociación entre Luciano Pons y Universidad de Chile, Independiente Medellín sufriría una nueva baja, preocupando a todos los aficionados del poderoso, pues a pocos días de iniciar la temporada, Independiente Medellín solo ha anunciado cuatro nuevas caras, mientras que se fueron 11 jugadores.

Vale mencionar que las directivas del equipo poderoso han dado a conocer que todavía siguen en busca de algunos jugadores. Sin embargo, hasta el momento no se han podido conocer nombres de los futbolistas que están en el radar del equipo antioqueño.