Darwin Núñez dañó el doblete de Luis Díaz: golazo anulado al colombiano

Liverpool está de nuevo on fire en esta temporada. Luego de no levantar ningún título en la campaña anterior, los dirigidos por Jürgen Klopp están teniendo un año maravilloso que podría coronarse pronto con su primer título.

El conjunto de Anfield avanzó a la final de la Copa de la Liga de Inglaterra tras vencer a Fulham en la semifinal y en la que Luis Díaz fue protagonista. Los 'reds' ganaron en la ida con un apretado 2-1, y debían hacerse fuertes en la vuelta en Londres para ratificar su tiquete a la siguiente instancia contra Chelsea.

Así y fue y gracias a Luis Díaz, que marcó el gol de la victoria 1-0 del Liverpool. El colombiano marcó a los 10 minutos del primer tiempo con un golazo tras una gran acción individual dentro del área. Remató al palo de la mano derecha del arquero Bernd Leno y lo venció.

Aún con ese buen rendimiento, Díaz pudo tener una mejor presentación con un mayor aporte en el marcador. Al minuto 27. el equipo tejió una muy buena jugada en campo contrario. Cody Gakpo le envío un pase elevado a Darwin Núñez dentro del área, pero el delantero no remató bien el balón, que pegó en el palo, y en el rebote llegó 'Lucho' para definir al fondo de la red.

El balón pegó primero en el palo y luego entró tras el derechazo de Díaz, quien tuvo que bajar su sonrisa cuando disponía a celebrar su doblete. El juez de línea no dudó y anuló la acción por claro fuera de lugar de Núñez al momento de marcarle la diagonal a Gakpo para que le diera el pase dentro del área.

Por fortuna para Liverpool, esto no incidió en el marcador y terminó ganando 1-0 con ese gol de Luis Díaz que en definitiva fue 3-1 en la serie global contra Fulham. Ahora, los red disputarán el primer título de la temporada contra Chelsea.

