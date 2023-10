Carlos A. Vélez se enfureció tras el secuestro del papá de Luis Díaz

Para nadie es un secreto que lo acontecido con Luis Díaz ha dejado a todos los colombianos consternados y bastante preocupados, teniendo en cuenta la creciente ola de inseguridad que se está viviendo en varios departamentos del territorio nacional, puesto que durante los últimos meses se han presentado acontecimientos que han encendido las alarmas de todas las autoridades.

Una de las personas que se sumó a los mensajes de solidaridad para Luis Díaz fue Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista del Canal RCN, y que en su columna de opinión ‘Palabras Mayores’ mostró su apoyo al jugador del Liverpool, pero también aprovechó la oportunidad para lanzar un dardo contra el Gobierno Nacional.

“El fin de semana ha sido empañado por el sufrimiento de ‘Lucho’. Yo no soy amigo de Luis Díaz, pero, lo he visto crecer y no merece, ni él ni ningún ser humano, el tratamiento que le han dado los facinerosos, respaldados por una forma de gobierno”, aseguró Carlos Antonio Vélez en Antena 2 radio.

Dardo contra el Gobierno Nacional

Además, dejó claro que este tipo de hechos se tiene que politizar, teniendo en cuenta que este acto de violencia es un golpe sobre de la mesa por parte de las bandas criminales al Gobierno Nacional, que de una u otra manera sigue defendiendo a gran parte de los delincuentes en territorio nacional.

“Muchos dijeron que no se politice, pero vamos a politizar lo que le sucedió a ‘Lucho’; porque esto en un país con fuerzas armadas y policía empoderada, sin que se les faciliten las cosas a los delincuentes, no pasa. Pero en un país como el nuestro, que va en contravía a los derechos humanos, pasa lo que sucedió”, afirmó Carlos Antonio Vélez, quien se ha convertido en un fuerte crítico de Gustavo Petro.

Carlos Antonio Vélez pone en duda la presencia de Luis Díaz en FCF

Por último, el reconocido periodista habló sobre la presencia de Luis Díaz en las próximas fechas de Eliminatorias, afirmando que este acontecimiento no vaya a afectar la convocatoria de la Selección Colombia, que se comienza a preparar lo que será el compromiso contra Brasil y Paraguay.

“Espero que ‘Lucho’ pueda jugar con la Selección, y desde aquí toda mi solidaridad y respeto”, finalizó el estratega sobre la difícil situación que está viviendo en la actualidad de Luis Díaz.