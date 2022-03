Liverpool y su mensaje a Luis Díaz tras el gol contra Bolivia

La Selección Colombia goleó 3-0 a Bolivia en el partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022. Los goles para el local los anotaron Luis Díaz (38' 1T), Miguel Ángel Borja (26' 2T) y Matheus Uribe (44' 2T).

Luis Díaz se ganó los aplausos con su brillante definición a los 38 minutos del primer tiempo. Después de recibir un pase de Juan Guillermo Cuadrado, el delantero la colocó desde el área grande al palo izquierdo y abajo. ¡Imposible para el arquero!

“Abriendo el marcador en el triunfo 3-0 de Colombia sobre Bolivia anoche”, destacó el Liverpool, equipo del colombiano que además elogió a su futbolista.

Opening the scoring in Colombia's 3-0 success over Bolivia last night 🇨🇴



Well in, @LuisFDiaz19 😍 pic.twitter.com/xtsc4nNbTB