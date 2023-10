¿Jugará o no? Liverpool anunció si Luis Díaz estará frente a Nottingham Forest

Más allá de las elecciones regionales que se realizan este domingo en Colombia, la noticia que acapara la atención es el secuestro de los padres de Luis Díaz este sábado en la tarde en Barrancas, La Guajira.

Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda fueron interceptados por dos hombres que se movilizaban en moto mientras ellos llenaban de gasolina su camioneta en una estación en la ciudad. Los delincuentes abordaron el vehículo de la familia y se los llevaron.

De inmediato, la Policía Nacional activó el denominado "plan candado" para cerrar La Guajira ante la sospecha de la Policía de que los delincuentes podían dejar Colombia y salir hacia Venezuela con los secuestrados. Horas más tarde, Cilenis fue liberada a raíz de dicho operativo, pero Luis Manuela continúa en manos de la delincuencia.

Tras esta situación, y como era de esperarse, Luis Díaz no será tenido en cuenta para el partido de este domingo entre Liverpool y Nottingham Forest, por la Premier League. Así lo confirmó el cuadro 'red' en sus redes sociales al publicar el once inicial.

El colombiano es habitual titular en el equipo, pero por esta delicada situación no está ni siquiera entre la nómina de convocados. Su lugar en el campo lo tomará Diogo Jota, que estará junto a Mohamed Salah y Darwin Núñez en el tridente en ataque.

Our side to take on Nottingham Forest this afternoon 🔴#LIVNFO