"Va a llegar", Luis Díaz vuelve a ser noticia 'bomba' en España con posible fichaje

Desde hace varios meses, el futuro de Luis Díaz en el Liverpool de Inglaterra se ha convertido en una total incógnita. Y es que a pesar de tener contrato vigente con la escuadra 'red' hasta el año 2027, el atacante cafetero ha entrado en la mira de grandes equipos que desean tenerlo de cara a la siguiente temporada.

Uno de los que ha hecho más eco e incluso en la interna se ha hablado de él, ha sido Barcelona. El club culé busca reforzarse de gran manera para la siguiente temporada y aún más con el proyecto que tienen de la mano de Hansi Flick, su nuevo técnico.

Precisamente, el colombiano fue la noticia bomba en las últimas horas en los medios españoles, pues varias fuentes afirman que los catalanes irán por sus servicios en este periodo de transferencias.

"Va a llegar", reconocido medio sentencia el futuro de Luis Díaz

El pasado martes 28 de mayo en el programa ‘El Chiringuito’ se conoció una información que daría pistas de lo que podría ocurrir en las próximas semanas con la figura de la Selección Colombia.

“Cuando preguntas al Barca sobre los planes del futuro te dan nombres. Te dicen que hay bastantes probabilidades de que los dos Joaos [Felix y Cancelo] se queden, que el tema [Joshua] Kimmich y Bernardo [Silva] lo ven prácticamente descartado, y a mí me aseguran que va a haber un fichaje top”, aseguró el periodista José Álvarez Haya.

Según comentó el comunicador, alguien importante de la directiva del club le hizo una revelación contundente: “que va a haber un fichaje top” y allí aparece el nombre de Luis Díaz, junto con otro delantero.

“Me plantean que no hay tantos jugadores top que se puedan fichar. A mí me dan dos nombres y me dicen que uno de ellos va a llegar o el Barca va a intentar llegar al máximo que llegue: son Luis Díaz, del Liverpool, y Nico Williams, del Athletic Club de Bilbao”, explicó Álvarez Haya.

Aunque muchos se inclinan por Williams, al ser un futbolista español, el periodista aseguró que Luis Díaz ya recibió el visto bueno por parte de Hansi Flick.

“Yo apuntaba a Nico, pero me han dicho ‘ojo, no dejes de lado al colombiano del Liverpool que también juega en banda’. Sería uno de los dos porque el Barca está interesado en traer a uno de los dos y Hansi Flick ha dado su aprobación. Es una decisión que viene un poquito más de lejos. El Barca lo ha estado trabajando [el fichaje de Díaz]”, sentenció el comunicador español.

Este es el valor de Luis Díaz en el mercado

De acuerdo con el portal de transferencias 'Transfermarkt', el equipo que quiera a Luis Díaz deberá pagar la módica suma de 75 millones de euros.

Vale anotar que el colombiano llegó con un valor de 45 millones cuando fichó por el Liverpool y que gracias a su exuberante nivel su valor ha subido en gran medida.